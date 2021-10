Ökologisch, sozial und digital: Landratskandidat Clemens Rostock will den Kreis voranbringen

Hennigsdorf

Clemens Rostock (37), ist seit 2001 Mitglied der Grünen, und sitzt seit Beginn der Legislaturperiode für die Grünen-Fraktionen im Landtag. Er lebt mit seiner Frau Britta und seinen drei Kindern in Hennigsdorf. Der 37-Jährige, der in Eisenhüttenstadt aufgewachsen ist, kandidiert bei der Wahl des Landrates in Oberhavel.

MAZ: Herr Rostock, wo sehen Sie die größten Herausforderungen im Landkreis für die nächsten Jahre?

Clemens Rostock: Der öffentliche Personennahverkehr ist der schlechteste im ganzen Land Brandenburg, obwohl Oberhavel kein armer Landkreis ist und die Verkehrswende in aller Munde ist. Gerade mir als verkehrspolitischem Sprecher im Landtag liegt das sehr am Herzen. Ein bisschen passiert ja schon mit dem Mobilitätskonzept und dem Entwurf des Landesnahverkehrsplanes, aber damit schließen wir noch immer nicht zum Durchschnitt auf. Es gibt also noch viel zu tun. Auch das Soziale liegt mir am Herzen. Wir sind eine Optionskommune mit Jobcenter, und man hört an vielen Stellen von sozialen Verbänden, dass der Kreis sich oft sperrt, um es möglichst kompliziert zu machen, weil dann weniger Geld fließt. Das muss geändert werden. Sofort angehen würde ich etwa eine Bildungskarte gegen Kinderarmut, bei der Eltern keine extra Anträge, etwa für die Musikschule oder den Sportverein oder ein warmes Mittagessen, stellen müssen. Wichtig ist mir auch eine vorausschauende Schulentwicklungsplanung, die für wohnortnahe Schulen im ganzen Kreis sorgen. Zudem macht die Digitalisierung viele Dinge einfacher. Ich könnte mir vorstellen, dass man etwa ein Antragsverfahren für das Nummernschild von zuhause oder im lokalen Bürgerbüro machen könnte, ohne nach Oranienburg fahren zu müssen. Großen Wert lege ich auch auf eine vernünftige Bürgerbeteiligung.

Was motiviert Sie, sich für dieses Amt zu bewerben?

Ich möchte, dass vieles besser läuft, um den Alltag der Menschen zu erleichtern. Dafür möchte ich meine politische Erfahrung und Führungskompetenz einbringen. Zudem will ich die Themen mit dem Wahlkampf voranbringen, damit sich auch die anderen Kandidaten dazu äußern müssen. Außerdem arbeite ich daran, dass die Gespräche zwischen den Parteien besser werden. Diesen Dialog will ich voranbringen.

Der Landrat hat Richtlinienkompetenz in der Kreisverwaltung. An welcher Stelle würden Sie umsteuern?

Mir ist es vor allem wichtig, eine neue Kultur zu entwickeln. In der Verwaltung herrscht teilweise ein ziemlich rauer Ton. Auch wenn es unter Ludger Weskamp bereits ein wenig besser geworden ist, ist das wohl von Karl-Heinz Schröter geprägt. Das betrifft auch das Verhältnis der Verwaltung zu den Kreistagsabgeordneten. Unter anderem klagen sie, dass sie Vorlagen oft kurz vor knapp kommen, sodass sie nicht mehr in den Ausschüssen behandelt werden können. Das ist so ein bisschen friss oder stirb. Auch gegenüber den Bürgern muss sich die Verwaltung mehr öffnen. Ich will gute Arbeitsbedingungen schaffen, aber gleichzeitig die Demut gegenüber den Bürgern betonen. Was die Struktur angeht, so würde ich mir anschauen, wo die Verwaltung überlastet ist und ob Personalmangel herrscht und überschaubare Einheiten schaffen, um einen positiven Teamspirit zu fördern.

Wie beurteilen Sie die Haushaltslage des Landkreises?

Oberhavel steht als Landkreis finanziell sehr gut da. Die Einschläge der Coronapandemie waren auch geringer als gedacht. Aber mir geht es nicht ums Sparen, sondern ich will, dass die Leistungen für die Bürger gut sind, was etwa ÖPNV angeht – oder dass Sozialleistungen bei denen ankommen, die sie brauchen. Warnen würde ich vor Bestrebungen, die Kreisumlage zu senken. Wenn man etwa auf den ÖPNV blickt, kommen da noch große Investitionen auf uns zu.

Was befähigt Sie, eine Verwaltung mit fast 1300 Mitarbeitern zu führen?

Da braucht man nicht drum herumzureden: Verwaltungserfahrung habe ich nicht. Es geht aber auch nicht um die Besetzung einer Dezernenten- oder Beigeordnetenstelle, sondern um ein politisches Amt, in dem vor allem politische Erfahrung und gute Führung benötigt wird. Und ich bin seit 21 Jahren politisch aktiv. In Eisenhüttenstadt war ich Stadtverordneter, das bin ich jetzt auch in Hennigsdorf, wo ich auch zweiter stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher bin. Zudem sitze ich im Landtag und habe als Landesvorsitzender fünf Jahre lang den Grünen-Landesverband in Brandenburg geführt, Koalitionsverhandlungen inklusive. Einige sagen mir nach, ich könne Menschen gut zusammenbringen und sie mitnehmen, um gemeinsam an einer Sache zu arbeiten. Zudem bin ich Volkswirt und Regionalwissenschaftler, auch das ist nicht die schlechteste Voraussetzung.

Eine der größten Herausforderungen für die Zukunft ist der Klimawandel. Was kann der Landkreis tun?

Vor eineinhalb Jahren hat der Kreistag beschlossen, dass es ein Klimaschutzkonzept geben soll, das aber noch immer nicht fertig ist. Das wäre unter einem grünen Landrat natürlich anders. Vor allem im Bereich Mobilität, Gebäude, aber auch Energie kann der Kreis viel tun. Wenn etwa neue Gebäude gebaut werden, sollte man die Energiestandards hochsetzen und die Energieversorgung mitdenken. Wichtig ist mir auch E-Moblität in der Flotte der Kreisverwaltung. Aber auch das Thema Klimaanpassung ist mir wichtig. Wir haben erlebt, wie Leegebruch 2017 abgesoffen ist, dann gab es sehr trockene Jahre. Da muss der Kreis aktiv mit dem Land arbeiten, um die Probleme mit einem nachhaltigen Wassermanagement in den Griff zu kriegen. Wir haben in Oberhavel zudem sehr viele Stadtwerke im Landkreis. Da müssen wir schauen, wie wir deren Potenziale für den Klimaschutz ausschöpfen können.

Ein weiteres großes Problem im Landkreis Oberhavel ist die Unterbringung von Geflüchteten in Wohnungen. Was kann der Landkreis an dieser Stelle tun?

Er kann es als Ziel verinnerlichen, dass wir wegkommen von den großen Gemeinschaftsunterkünften und hinkommen zur Unterbringung der Menschen in Wohnungen, weil das die Integration fördert und Vorurteilen entgegenwirkt. Neben Wohnungsbau muss man auch mit den Wohnungsunternehmen sprechen, auch da gibt es teilweise Hemmnisse zu überwinden, wie etwa Angst vor Konflikten mit den Menschen, die bereits dort wohnen. Man muss das aktiv angehen. Je besser man sich kennt, desto geringer sind die Vorurteile.

Stellen Sie sich einmal den Landkreis im Jahr 2030 vor. Was ist ihre Vision von Oberhavel?

Es soll kein Kind mehr im Armut leben müssen. Zudem sollte der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in allen kreiseigenen Betrieben, wie etwa den Oberhavel Kliniken, gelten. Für Amtswege soll man nicht mehr nach Oranienburg müssen, sondern das von zuhause oder im Bürgerbüro erledigen können. Zudem sollen die Kreisverwaltung und der ÖPNV komplett emissionsfrei unterwegs sein. Kurzum: Der Kreis ist ökologisch, sozial und digital gut aufgestellt.

Von Marco Paetzel