Offene Türen für Eisenbahnfreunde, DDR-Nostalgiker und Geschichtsinteressierte

Neulöwenberg

Zum 6. Großen Tag der offenen Tür wird für Sonnabend und Sonntag, 13. und 14. Juni, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr in das DDR- und Eisenbahnmuseum Umformerwerk nach Neulöwenberg, Zum Umformerwerk 2 (fünf Minuten Fußweg vom Bahnhof Löwenberg/Mark), eingeladen. „Nach einem langem Hin und Her“, so Betreiber Björn Kresz, „haben wir die behördliche Genehmigung für die erste Öffnung der Einrichtung bekommen. Das Motto lautet: 70. Tag des Eisenbahners und der Werktätigen des Verkehswesens. Als Höhepunkt ist die Schmalspurdampflok Marke Eigenbau von Lothar Schüler angekündigt. Dabei handelt es sich um das Modell einer Schweizer Furkalok im Maßstab eins zu zwei. Der „Freundeskreis TT“ kommt mit einer Modelleisenbahn im Maßstab 1:120. Dazu gibt es historische Filmvorführungen zum Tag des Eisenbahners aus den 1970er- und 1980er-Jahren von Uwe Bohrer. Wer Lust hat, kann einer Geländeführung zum Thema Reichsbahn Umformerwerk oder an Ikarus-Busfahrten teilnehmen. Nur am Sonnabend bewundert werden kann die der VEB Schwellenschutz – die Transportpolizei mit einem originalen Funkstreifenwagen. An beiden Tagen ist die gesamte DDR-Museumsausstellung geöffnet.

Die gesamte DDR-Museumsausstellung ist an beiden Tagen geöffnet. Quelle: Enrico Kugler

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Natürlich sind die nötigen Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten. Der Eintritt ist wie immer frei! Björn Kresz, Jahrgang 1984, ist Triebfahrzeugführer der Berliner S-Bahn. Der beim Mauerfall Fünfjährige hat sich tief in die Materie eingegraben und ist über die Jahre ein richtiger DDR-Experte geworden. Und noch immer wächst der Bestand seiner Sammlung, der die Reise in die Vergangenheit mehr und mehr komplettiert.

Von MAZonline