Ohne Einbruchspuren – Pick up geöffnet und Fahrzeuginnenraum durchwühlt

Mühlenbeck

Unbekannte Täter öffneten in der Nacht vom Freitag zu Sonnabend einen VW Pick Up und durchwühlten das Innere des Fahrzeuges. Der VW stand in der Einfahrt auf dem Grundstück des Eigentümers in Mühlenbeck. Dieser stellte am Sonnabendmorgen fest, dass die hintere linke Fahrzeugtür nur angelehnt und das Fahrzeuginnenlicht eingeschalten war. Aufbruchspuren waren am Pkw nicht sichtbar. Wie die Täter in den Innenraum des Pkw gelangt sind, blieb vorerst unklar. Aus der Mittelkonsole wurde ein USB Stick entwendet, der zur Herstellung einer Internetverbindung im Fahrzeug dient.

Der Pkw wurde kriminaltechnisch auf Spuren untersucht. Weitere Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Von MAZonline