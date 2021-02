Ohne Quote: FDP Oberhavel will mit Unterstützung der Landespartei mehr Frauen in die Politik holen

Oberhavel

Die FDP Oberhavel will Frauen mehr politische Perspektiven schaffen. Auf ihrem Kreisparteitag am 5. Dezember 2020 wurde eine Zielvereinbarung beschlossen. Ziel ist es, bis 2024 mehr Frauen zu gewinnen und in Führungsverantwortung und Mandate zu bringen. Der Kreisvorsitzender Uwe Münchow und die Landesvorsitzende Linda Teuteberg haben die Zielvereinbarung kürzlich unterzeichnet. Die Zielvereinbarung gilt bis Ende 2024. „Diese Zielvereinbarung ist ein Startschuss. Wir wollen die FDP Oberhavel für Frauen noch attraktiver machen,“ erläutert Münchow, der zugleich klarstellt, dass es ihm nicht um Frauenquoten oder dogmatische Frauenförderung geht. „Momentan fehlen uns im Landkreis engagierte Frauen. Durch den derzeit niedrigen Frauenanteil bei unseren Mitgliedern und speziell in Führungsfunktionen und Mandaten geht uns das wertvolle Potential weiblicher Politik- und Führungsqualitäten verloren. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit mehr Frauen in Führungsfunktionen eine noch agilere und nachhaltigere politische Arbeit leisten können“.

Im Landkreis Oberhavel fehlen engagierte Frauen

Daher will die FDP Brandenburg mit regional differenzierten Zielvereinbarungen erreichen, dass Führungsfunktionen in der Partei durch mehr Frauen wahrgenommen werden. Der Kreisverband Oberhavel ist der erste Kreisverband, mit dem diese Zielvereinbarung abgeschlossen wurde, wie Münchow bestätigt: „Wir waren direkt aufgeschlossen. Ich hoffe, dass viele Frauen hier den Weg zur FDP finden. Denn wir meinen es ernst.“

15 Prozent beträgt der Anteil der Frauen im Kreisverband

Im Kreisverband Oberhavel sind aktuell 100 Mitglieder engagiert. Der Frauenanteil ist mit 15 Prozent sehr gering. Einzige Frau in Führungsposition ist derzeit die Ortsvorsitzende von Mühlenbecker Land, Inka Müller-Winkelmann. Von über 50 Kandidat/innen auf der Kreistagsliste waren fünf weiblich. Auch auf den Listen für die Stadt-und Gemeindeparlamente waren Frauen deutlich unterrepräsentiert. Geht es nach Uwe Münchow und seinen Mitstreitern, soll sich dies bis zu den Kommunal- und Landtagswahlen 2024 ändern. Als konkrete Ziele sind die der Zielvereinbarung genannt: Ein höherer Anteil weiblicher Mitglieder, mehr Frauen auf den Listen für die nächsten Wahlen und in den Vorständen. Sobald die pandemische Situation es zulässt, wird die FDP Oberhavel in enger Abstimmung mit dem Landesverband hierzu konkrete Maßnahmen starten.

