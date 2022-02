Oberhavel

Das olympische Feuer brennt in Peking, am Freitag werden die Olympischen Winterspiele 2022 feierlich eröffnet. In 15 Disziplinen in sieben Sportarten kämpfen die Athleten um insgesamt 109 Medaillensätze. Übrigens ist dieses Mal ein Riesenpanda namens Bing Dwen Dwen das offizielle Maskottchen. „Bing“ bedeutet „Eis“ und soll auch Reinheit und Stärke symbolisieren. „Dwen Dwen“ steht für Kinder. Dann hoffen wir mal, dass Bing Dwen Dwen den deutschen Athleten einen Medaillenregen beschert. Auch viele Menschen aus dem Landkreis Oberhavel, im Norden wie im Süden, lassen sich dieses Ereignis nicht entgehen und verfolgen die Entscheidung am Fernseher.

Kathleen Pieper, DLRG Oranienburg

„Als Kind habe ich sehr gerne Olympia geschaut. Zu den aktuellen Spielen habe ich eine sehr ambivalente Meinung. Schauen werde ich die Spiele Quelle: Enrico Kugler

Axel Klicks Schulleiter, Löwenberg

„Ja – ich werde die olympischen Spiele in China verfolgen, aber definitiv nicht live. Die politische Debatte ist richtig und wichtig, ich frage mich jedoch, warum sie erst jetzt startet. Für Peking ändert sich doch dadurch sowieso Quelle: Verein

Ines Hübner, Bürgermeisterin der Stadt Velten

„Natürlich verfolge auch ich die Olympischen Spiele. Besonders fiebere ich mit den Eiskunstläuferinnen und -läufern mit. Spannend finde ich auch die junge Sportart Freestyle Ski.Dazu bin ich über unsere Veltener Skateanlage gekommen.“ Quelle: Stadt Velten

Martin Rother , Leegebruchs Bürgermeister

„Auch ohne Corona ist mein Interesse auf nahezu Null gesunken. Es ist für mich nur noch Geschäft statt Sport. Ich schaue mir lieber Regionalliga Cottbus gegen Jena an, als mich für Olympia zu interessieren.“ Quelle: Marco Paetzel

Oliver Dehnick, Musiker aus Oranienburg

„Live werde ich nicht zusehen, das macht meine 90-jährige Oma. Mir reicht die Zusammenfassung. Ich bin außerdem sehr enttäuscht, was dort in China alles zugelassen wurde. Das passt nicht zur Idee von Olympia und ist alles eher Quelle: Enrico_Kugler

Sabine Krüger, SV Glienicke/Nordbahn

„Meine Vorfreude ist von Corona überschattet. Wie sehr die Ergebnisse beeinflusst werden können, hat die Handball-EM gezeigt. Das war doch eine Katastrophe. Ich werde zuschauen, aber befürchte, dass es bei Olympia nicht viel anders wird.“ Quelle: Helge Treichel

Peter Gerlach, Ortsvorsteher in Neu-Vehlefanz

„Ich bin da jetzt nicht so interessiert daran. Höchstens mal das Skispringen oder so was.“ Quelle: Robert Tiesler

Ellen Brunner, Scheunenviertelverein, Kremmen

„Wenn der Kommerz bestimmt, dann ist es eine Katastrophe. Aber ich schaue wohl Eiskunstlauf.“ Quelle: Enrico Kugler

Matthias Bonk, Veranstaltungstechniker, Löwenberg

„Ich interessiere mich schon für die Ergebnisse und Medaillenspiegel, werde mir die Spiele aber nicht anschauen.“ Quelle: Stefanie Fechner

Steffen Dohnke, Ziegeleipark, Mildenberg

„Die Zeiten machen es schwierig, aber wo Unsere gut sind, etwa beim Bobsport, da wird geguckt.“ Quelle: Martina Burghardt

Werner Mundt, CDU, Oranienburg

„Ich bin Rentner – ich gucke live. Respekt vor Claudia Pechstein bei ihren achten olympischen Spielen.“ Quelle: privat

Alexander Tönnies, 1. Beigeordneter Hohen Neuendorf

„Für die Sportlerinnen und Sportler finde ich es schade, dass alles weiter von Corona überlagert ist. Bauchschmerzen habe ich, wenn Olympia in so einem politischen Umfeld stattfindet. Das gilt übrigens auch für die Fußball-WM in Katar.“ Quelle: Helge Treichel

Von MAZonline