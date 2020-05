Oranienburg

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie werden dringend Blutspenden benötigt. Gerade jetzt ist der Bedarf besonders hoch, denn nach dem Shutdown ist mittlerweile der reguläre Betrieb in den Kliniken wieder aufgenommen worden, was zu einem kurzfristigen und sprunghaften Anstieg des Bedarfs an den für viele Patienten lebensnotwendigen Blutpräparaten führte. Die Oberhaveler sind daher am Pfingstmontag, den 1. Juni zum Blut spenden aufgerufen. Möglich ist dies von 10 bis 14 Uhr in DRK-Kreisgeschäftsstelle, Berliner Straße 104 in Oranienburg.

Anzeige

Von MAZonline