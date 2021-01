Oranienburg

„Ich sehe es als Verpflichtung von Apotheken an, solche Tests durchzuführen“, sagt Martin Stahn. Der 55-Jährige ist Inhaber der Preussen Apotheke in Oranienburg. Ab dieser Woche sollen die schnellen Antigentests zur Verfügung stehen. Noch müssten letzte Details geklärt werden. Klar ist, dass die Tests auch aus Sicherheitsgründen „nicht in den öffentlich zugänglichen Besucherräumen der Apotheke stattfinden werden“, sagt Stahn.

Extra dafür wurden zwei Mitarbeiter der Apotheke geschult, damit sie die Tests ab dieser Woche auch durchführen dürfen. Die Antigen-Schnelltests würden in etwa wie Schwangerschaftstest funktionieren. „Das Ergebnis ist schon nach 15 bis 30 Minuten da“, sagt Martin Stahn. Damit lange Warteschlangen vor der Apotheke vermieden werden, können sich Kunden ab dieser Woche Online einen Termin buchen. Der Link zur Terminvergabe wird noch auf der Homepage der Apotheke eingestellt.

In der Preussen Apotheke gibt es in Oranienburg ab dieser Woche Corona-Antigentests. Quelle: Robert Roeske

Aber auch an Menschen ohne Internetanschluss ist gedacht. Wer Online keinen Termin vereinbaren kann oder möchte, kann auch bei der Apotheke anrufen und einen Tag zum testen ausmachen. Zudem werde vermutlich auch eine Testzeit von ein oder zwei Stunden pro Tag eingeführt, an denen die Patienten vorbei schauen könnten.

Ein Ergebnis soll es bei PCR-Tests schon nach 24 Stunden geben

„Dann werden die Kunden von den Mitarbeitern über den Test aufgeklärt. Zudem müssen sie eine Einwilligungserklärung und ein Blatt bezüglich des Datenschutzes unterschreiben“, beschreibt Stahn den Beginn des Testablaufs. Denn wenn der Antigentest eine Corona-Infektion anzeigen sollte, muss die Apotheke dies dem zuständigen Gesundheitsamt melden. Zudem müsse dann auch ein PCR-Test veranlasst werden, da diese zuverlässiger sind, als die schnellen Antigentests.

Diese werden in der Apotheke voraussichtlich ab Ende des Monats zur Verfügung stehen. Sie sind der „Goldstandard“ unter den Tests, wie Martin Stahn sagt. Vor allem, weil sie deutlich präziser sind, als die Schnelltests. Dennoch würde es auch bis zu 36 Stunden dauern, bis ein Ergebnis vorliegt.

„Wir planen aber, schon nach 24 Stunden ein Ergebnis liefern zu können“, sagt Martin Stahn. Auch bei ihnen werden Proben aus dem Mund oder Nase entnommen. „Die Viruslast soll in der Nase zehnmal so hoch sein, wie im Mund“, sagt Stahn. Deshalb würden die Mitarbeiter der Apotheke Proben aus der Nase nehmen. Auch weil es deutlicher angenehmer sei, als Proben aus dem Mund zu holen. Schließlich muss das Stäbchen tief hinein geschoben werden, was bei vielen Menschen den Würgereiz aktivieren könne.

Das sollen die Tests kosten

Die Proben werden in ein Labor geschickt. Und wenn alles richtig läuft, haben die Kunden nach 24 bis 36 Stunden ein Ergebnis. Die Mitarbeiter tragen während der Testungen auch dauerhaft einen Schutzanzug. Zudem Handschuhe, einen Augenschutz und selbstverständlich eine Maske. Auch werde der Testraum regelmäßig desinfiziert, wie Martin Stahn sagt. Der Antigentest werde in der Apotheke 49,90 Euro kosten. Der aufwändigere PCR-Test koste laut Angaben von Martin Stahn 99 Euro.

Der 55-jährige Martin Stahn ist Inhaber der Apotheke. Quelle: Robert Roeske

„Ich finde, für uns als Apotheke ist es ein wichtiger Aspekt in der Corona-Pandemie, das wir auch testen. Und ich glaube, die Nachfrage wird groß sein“, sagt Apotheken-Inhaber Martin Stahn.

Von Steve Reutter