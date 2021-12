Oranienburg: Eine eigene Ausstellung auf großzügiger Fläche

Oberhavel

Kunst, so heißt es im Volksmund, liege im Auge des Betrachters. Dafür allerdings braucht es zunächst die Möglichkeit, die Kunst auch anzusehen. Genau diese bietet der Landkreis Oberhavel mit seinen großzügigen Ausstellungsflächen allen Künstlerinnen und Künstlern für das Jahr 2022 an.

Im ersten und zweiten Obergeschoss des Hauptverwaltungsgebäudes in der Adolf-Dechert-Straße 1 in Oranienburg stehen sowohl Wandflächen als auch Vitrinen bereit, um Werke aus Malerei, Fotografie, Keramik und mehr zu präsentieren.

Bewerbung in der Pressestelle

Dabei können sich Berufs-und Hobbykünstlerinnen und -künstler sowie künstlerisch tätige Gruppen gleichermaßen für eine Ausstellung bewerben. Einzige Bedingung ist ein Bezug zum Landkreis Oberhavel – ob es nun die Herkunft des oder der Ausstellenden oder beispielsweise die Motivwahl sei.

Interessierte Künstlerinnen und Künstler können sich an die Pressestelle des Landkreises Oberhavel wenden. Neben einer kurzen Vita fügen diejenigen Ihrer Bewerbung bitte einen Einblick in Ihre Arbeiten bei, die in der Kreisverwaltung gezeigt werden sollen. Zum Jahresbeginn 2022 werden in Absprache mit den jeweiligen Interessierten Termine ab dem Frühjahr vergeben. Die Ausstellungsdauer beträgt in der Regel zwei bis drei Monate.

Anmeldung per Email

Noch bis zum 7. Januar ist in der Kreisverwaltung die Ausstellung „Wunder der Natur“ mit Werken von Karin Kühnert und Torsten Hänold zu sehen. Die Ausstellung kann montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr besichtigt werden. Da der Zugang zum Gebäude aktuell nur nach Terminvergabe möglich ist, melden sich interessierte Besucherinnen und Besucher bitte vorab an, per E-Mail an: pressestelle@oberhavel.de oder telefonisch unter der Rufnummer 03301/60 11 96.

Sie experimentiert mit Farben

In der aktuellen Ausstellung sind vulkanische Landschaften neben funkelnden Nordlichtern, rauschende Strömungen neben idyllischen Flussläufen zu sehen. Hinzu kommen verschiedene Motive aus Flora und Fauna. Allen Bildern ist ihre Farbenfreude, Ausdrucksstärke und Strahlkraft gemein.

Seit vier Jahren hat die Berlinerin Karin Kühnert ein Atelier im Oranienburger Oranienwerk. Ihre Liebe zur Malerei entdeckte Kühnert durch Zufall – beim Schmökern in einer Bibliothek. Das Programmheft einer Volkshochschule gab vor rund 25 Jahren den Ausschlag, Kunstkurse zu besuchen.

Noch heute experimentiert die Berlinerin gerne mit Farben, Formen, Kontrasten und verschiedenen Materialien.

Vorliebe für Tier- und Menschenporträts

Torsten Hänold, Jahrgang 1968, fand seine Freude am Zeichnen und Malen schon während der Schulzeit. Lange schlummerte sein Talent, bevor er vor rund 20 Jahren wieder zu Pinsel und Leinwand griff. Inzwischen hat der Oranienburger eine Vorliebe für Tier- und Menschenporträts, aber auch für Natur- und Landschaftsmotive entwickelt.

Die Ausstellung ist noch bis zum 7. Januar zu sehen.

Von MAZonline