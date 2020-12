Oranienburg

Derzeit gibt es zwölf Menschen, die im Oranienburger Hospiz „ Lebensklänge“ betreut werden müssen. Elke Bamm übernimmt das am Zweiten Weihnachtsfeiertag mit zwei Kolleginnen. Während eine sich vor allem um die Verpflegung der Menschen kümmert, sind Elke Bamm und ihre Kollegin für alle Fragen rund um die Pflege zuständig. „Wir machen alles, was wir als Krankenschwester tun müssen. Die Menschen sind ja alle sehr krank, da gibt es immer etwas zu tun“, sagt die 59-Jährige, die seit zwei Jahren im Oranienburger Hospiz arbeitet.

Dass sie zu Weihnachten arbeiten muss, sei kein Problem. „Ich bin seit über 40 Jahren im Beruf. Da gehören Schichten zu Weihnachten auch einfach mal dazu“, erklärt Elke Bamm. Was sie an der Arbeit im Hospiz schätzt, ist die Zeit, die sie für die einzelnen Patienten hat. „Da kann man sich dann auch mal ans Bett setzen und mit den Menschen Gespräche führen“, erklärt Elke Bamm. Sie möchte so viel wie möglich für die Patienten da sein.

Von Marco Paetzel