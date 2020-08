Oranienburg: Ferienaktion für Kids mit Staffelei, Farben und Pinseln

Oranienburg

Zu einer Kreativaktion für Kinder und Jugendliche laden am Mittwoch, den 5. August, Sozialarbeiter in Oranienburg an mehreren Orten in der Kreisstadt ein. Angesprochen sind all jene, die Lust und Laune haben, kreativ zu werden und sich mit Farbe und Pinsel an Leinwänden austoben wollen. Bei dem Kooperationsprojekt des Deutschen Roten Kreuzes mit Sozialarbeitern von Oranienburger Schulen bauen diese über den Tag verteilt an mehreren Stellen Staffeleien auf, an denen interessierte Kinder und Jugendliche kreativ werden können.

Stattfinden wird die Aktion um 10 Uhr am Bollwerk, 11 Uhr auf dem Schlossplatz, 12 Uhr auf der Promenade an der Bernauer Straße, 13 Uhr am Blauen Wunder und 14 Uhr an den Graffitiwänden am Skaterpark in der Albert-Buchmann-Straße. Kinder und Jugendliche sind herzlich eingeladen, zu den entsprechenden Zeiten an den entsprechenden Orten vorbeizuschauen und vor Ort kreativ zu werden. An dem Projekt beteiligen sich neben dem DRK-Jugendclub, der seinen Sitz in der Albert-Buchmann-Straße 15 hat, auch die Comenius-Grundschule mit Schulsozialarbeiterin Janice Kaschke, die Havelschule mit Schulsozialarbeiter Stefan Reinhardt sowie die Friedrich-Wolf-Grundschule aus dem Ortsteil Lehnitz mit Schulsozialarbeiterin Diana Heisig.

