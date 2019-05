Oranienburg

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Mittwoch in der Oranienburger Walther-Bothe-Straße nahe des Kreisverkehrs. Ein 78-jähriger Toyota-Corolla-Fahrer hatte die Straße dort in Begleitung einer 78-jährigen Beifahrerin befahren, als ihm der 54-jährige Fahrer eines Mercedes Vito aus Berlin von hinten auf sein Auto fuhr.

Offenbar Gas und Bremse verwechselt

Gegenüber der Polizei gab der 54-Jährige an, dass er hatte langsamer fahren wollen, dabei aber Gas und Bremse verwechselt hatte. Die beide Senioren standen in Folge des Unfalls unter Schock, konnten nach einer ambulanten Behandlung vor Ort jedoch wieder entlassen werden. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline