Oranienburg

Der Start war schon irgendwie bewusst gewählt. Christi Himmelfahrt 2001 hatten die Musiker Thilo Engler und Oliver Dehnick ihren ersten gemeinsamen Auftritt als „Stout Scouts“. Übersetzt man Stout als Adjektiv, würde der Bandname soviel wie „Die beleibten Pfadfinder“ bedeuten. Aber es gibt auch das englische Substantiv Stout, die Bezeichnung einer Variante des Porterbiers der Insel. Vor 20 Jahren war es hierzulande nicht sonderlich bekannt, schuf es für die beiden Musiker die Verbindung zum Vereinigten Königreich und insbesondere dessen grüner Insel Irland, von deren Musik sie all die Jahre inspiriert wurden.

Irish Folk, Lieder über Wein, Weib und Gesang, eben Gute-Laune-Musik, das machte und macht einen großen Teil des musikalischen Repertoires der Band aus. Das Duo Dehnick/Engler sorgte dafür, dass in Oberhavel mehr Menschen begannen, die Leidenschaft dafür zu teilen, für Musik in der Art, wie sie gut zum oft recht bierseeligen Vatertag passt. „Wir können zwar momentan nicht auftreten, aber die Jubiläumsfeier ist nur aufgeschoben“, betont Oliver Dehnick. „Wir denken weiter absolut positiv“, gibt er die Stimmung der Scouts wieder. „Wir“, damit sind die heutigen Mitglieder der Oranienburger Band gemeint. Acht gehören momentan dazu, Mitgründer Engler schied vor einigen Jahren aus gesundheitlichen Gründen aus. Im vergangenen März zum St.Patricks Day kamen sie seit vielen Monaten erstmals wieder zusammen, spielten gemeinsam in der Stolzenhagener Fischerklause. „Wir hatten alle einen Corona-Test dabei und vor Ort gemacht. Und dann spielten, lachten wir, hatten einfach Spaß“, strahlt Dehnick. „Alle warten, dass es wieder losgeht“. Aber das Herz, betont er, ordne sich der Vernunft unter. Auch wenn das verdammt schwer falle. Wenn sie wieder auftreten dürfen, stellen sich die Stout Scouts ein Folkfest im Oranienburger Weidengarten vor. Die Gaststätte ist von Beginn an so etwas wie die Heimspielstätte der Gruppe. Bis es soweit ist, wird weiter solo geübt. Oder auch ein ganzes Soloprojekt in Angriff genommen, wie im Fall von Dehnick.

Ehrlicher Sound

Das Ergebnis seines kreativen Wiedererwachens stellte er kürzlich vor: Die erste eigene CD. „Moll & Dur“ hat er die Sammlung der 17 Titel – rund 25 wurden eingespielt und klassisch auf CD gepresst – getauft. Einen „ehrlichen Sound“ habe er erreichen wollen. „Etwa so, wie auf den letzten Alben von Jonny Cash“. Die Auswahl hat er anhand persönlicher Vorlieben getroffen: „Es ist Musik, die mich in den letzten 30 Jahren begleitet und bewegt hat“.

Die CD-Produktion habe auch geholfen, sich selbst aus dem kreativen Nichtstun zu befreien. Keine Auftritte mit der Band, keine Proben – dabei stand im heimischen Studio seit März 2020 die neue „Wunderwaffe“ bereit: ein digitales Aufnahmegerät. Das sollte den Stout Scouts viel mehr Aufnahme-Möglichkeiten eröffnen. „Dann kam die Pandemie und es setzte einfach nur Staub an“. Und spätestens im Herbst, als „meine heiß geliebte Sauna“ in der Erlebniscity auch schließen musste, kam der Blues. „Das Projekt CD“, so Dehnick rückblickend, habe ihm auch ein Stück weit aus der Existenzangst geholfen, die sich über mehrere Monate eingeschlichen hatte.

Erstaufnahme mit dem Handy

Dehnick hat alle Instrumente selbst gespielt und auch die Schlussproduktion übernommen. Denn darin sei das neue Aufnahmegerät wirklich gut: Mehrere Tonspuren einzeln bearbeiten und übereinanderlegen zu können. Besonders stolz ist der Oranienburger auf den „Tune 47“, das selbst komponierte Stück. „Die Melodie ist mir hier im Probenraum eingefallen. Ich hab sie erstmal mit dem Handy aufgenommen, das Aufnahmegerät war aus“. Und wenn die Inspiration da ist, heißt es eben: schnell sein. Rund 20 Nettostunden Arbeit, schätzt er, stecken in dem knapp vierminütigen Stück, bei dessen Anhören vor allem die Wechsel von Takt- und Tonarten auffallen. Unter den übrigen 16 Titeln sind vorwiegend irische Songs und Klassiker. Stücke, die nicht ausschließlich Dehnick vorbehalten sind. „Natürlich werden wir manches Lied auch mit den Scouts spielen“, schmunzelt er. Beim Folkfest zum Jubiläum ist mit Sicherheit das eine oder andere Lied der CD dabei. Genau wie so viele ehemalige Bandmitglieder, wie möglich. „Die wollen wir alle einladen“. Einen Termin für die Feier gibt es noch nicht - wer die Zeit bis dahin mit frischer Musik überbrücken will, kann sich die neue CD „Moll & Dur“ unter 03301/202214 bestellen. Und ein frisches Stout dazu genießen.

Von Björn Bethe