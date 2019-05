Oranienburg

Das ging schnell: Ein am Sonnabend in Oranienburg als gestohlen gemeldeter Pkw Ford Mondeo tauchte schon am Sonntag wieder auf und konnte im Zuge der polizeilichen Maßnahmen schließlich auch wieder an seinen Besitzer übergeben werden.

Ford am Sonnabend von Parkplatz verschwunden

Zuvor war das blaue Fahrzeug am Sonnabend (25. Mai) im Zeitraum zwischen 17.40 und 21.35 Uhr von einem öffentlichen Parkplatz in der Stralsunder Straße als gestohlen und bei der Polizei gemeldet worden. Der Pkw wurde zur Fahndung ausgeschrieben, auch eine Strafanzeige wurde bei der Polizei aufgenommen.

Fahrzeug taucht am Sonntag plötzlich wieder auf

Den Beamten fiel dann am Sonntagabend (26. Mai) gegen 22.40 Uhr nicht weit entfernt vom ursprünglichen Parkplatz des Fahrzeugs in der Oranienburger Schulstraße eben dieser blaue Ford Mondeo auf. Der Pkw wurde kriminaltechnisch untersucht, dabei stellte sich heraus, dass er weder Beschädigungen aufwies noch etwas aus dem Auto fehlte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Fahrzeug an seinen Besitzer zurückgegeben.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline