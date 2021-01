Oranienburg

Erst die Historie, dann der Lauf. Es geht aber auch beides zusammen. Denn der geschichtsträchtige Oranienburger Kanal, der 1832 bis 1837 als künstlicher Havelarm aufgrund der schwierigen Schifffahrtsverhältnisse unterhalb der Oranienburger Mühlen gebaut wurde, dient mittlerweile hervorragend als Laufstrecke. Der Wasserlauf zweigt oberhalb der ehemaligen Burg Neumühl von der Friedrichsthaler Havel ab und umgeht westlich das Gebiet der Kreisstadt, bis er zwischen Pinnow und Borgsdorf in die Oranienburger Havel einmündet. Die einfache Strecke des Kanals beläuft sich auf knapp neun Kilometer. Dies eignet sich also hinreichlich, um mit einem Lauf in direkter Umgebung des Kanals diesen zu erkunden.

Eine der wenigen Brücken, die man während des Laufens kreuzt und überqueren muss. Quelle: Schütt

In Oranienburg eignen sich dazu mehrere Stellen, um die Strecke am Oranienburger Kanal zu starten – dies ist zusätzlich in zwei Richtungen möglich. Somit ergibt sich eine Vielzahl an Möglichkeiten für die Streckenvariabilität. Es sind keine Grenzen und Laufkilometer gesetzt. Als guter Startort dient der Oranienburger Ortsteil Eden, wo man einen direkten Zugang zur Strecke am Kanal hat. Dort bieten sich in Richtung Pinnow zwei verschiedene Strecken, mit unterschiedlichem Untergrund an – entweder sofort auf dem asphaltierten Weg zu starten oder doch auf einem Waldweg.

Es ist natürlich auch möglich, beide Untergrundarten auf dem Hin-und Rückweg auszuprobieren. Auf dem ersten Teil der Strecke geht es durch den Wald samt der sich am Boden befindlichen Blätter. Da diese aber bereits fest getreten sind, ist problemlos der Weg geebnet und führt ohne Umwege direkt immer geradeaus. Neben vielen verlassenen Gebäuden führt der Weg nun alsbald auf die asphaltierte Strecke, nach dem die Walter-Bothe-Straße gekreuzt wurde.

Falls doch einmal eine Pause benötigt wird, sind zahlreiche Bänke entlang des Kanals aufgestellt. Quelle: Schütt

Nun entfaltet sich für den Läufer ein wahres Paradies mit einer entspannten Strecke. Während sich auf der linken Seite der Kanal erstreckt, erblickt das Auge auf der linken Seite zahlreiche Naturschauspiele. Von Zeit zu Zeit laden auf der Strecke Bänke zum Verweilen ein, die aktuell aber kaum von Leuten genutzt werden. Ist vielleicht im Winter die falsche Jahreszeit dafür. Ebenso befinden sich derzeit kaum Wassergefährte auf dem Kanal, so dass es sehr ruhig ist und man vor allem mit sich und der Natur verschmelzen kann. Einzig einige Tiere finden sich derzeit auf dem Wasserlauf wieder.

Zahlreiche Kilometer erstreckt sich der Oranienburger Kanal durch die Landschaft. Quelle: Schütt

Nach einigen Kilometern, kurz vor der Hälfte der Strecke, taucht die Schleuse in Pinnow auf. Diese ist eine von zwei Schleusen am Kanal und wird auch heute noch betrieben. Die Schleuse im nördlichen Abschnitt des Kanals in Sachsenhausen wurde 1945 zerstört, ist heute außer Betrieb und dient lediglich als Wehr. Da die Laufstrecke aber vorrangig im südlichen Teil des Kanals verläuft, geht es an der zweiten Schleuse in diesem Bereich sowieso nicht vorbei.

Vereinsamt und ohne großen Verkehr zeigt sich in diesen kalten Wintertagen die Schleuse Pinnow. Quelle: Schütt

Wer also an der Technik bei Schleusen interessiert ist, sollte bei der Schleuse Pinnow eine Pause einlegen, auch wenn diese aktuell einsam gelegen ist. Nur wenige Hundert Meter nach der Schleuse folgt bereits die „Halbzeit“. Denn auf der Brücke in Pinnow muss bereits gewendet werden, da im Anschluss zumindest der Laufweg am Kanal aufhört. Ein kleiner Streifen am Kanalrand dient vielleicht als Weg, muss aber nicht unbedingt sein.

Somit heißt es die Hauptstraße auf der anderen Seite zu überqueren und den Weg über das Haveleck zurück in Richtung Oranienburg zu nehmen. Nun heißt es die ersten Meter aber durch ein Naturschutzgebiet zu machen, wo gleichzeitig auch ein Betriebsgelände gekreuzt wird. Doch das Betreten und Befahren ist für Fußgänger und Radfahrer gestattet – somit auch für Läufer. Waren die ersten Kilometer trotz der Waldstrecke und dem sich anschließenden Asphaltboden einfach zu bewältigen, gilt es nun einige Meter über Stock und Stein zu überwinden. Doch nach kurzer Zeit wird der Weg wieder besser und nachdem erneut die Pinnower Schleuse, nun aber auf der gegenüberliegenden Seite, passiert wurde, führt der Weg entlang über die Sebastian-Bach-Promenade.

Hier wird die Route von Meter zu Meter einfacher zu absolvieren und es geht mit großen Schritten zurück in Richtung der Brücke in der Walter-Bothe-Straße. Vieles gleicht sich nun vom Hinweg und es gilt die letzten Kilometer zu schaffen, ehe der Oranienburger Ortsteil Eden wieder erreicht wird – mit knapp zehn Kilometern in den Beinen. Doch von Zeit zu Zeit sind nun einige kleine Badestellen zu entdecken, die auf dem Hinweg noch gar nicht so auffielen und im Sommer sicherlich genutzt werden, um die ein oder andere Erfrischung im kühlen Nass zu nehmen. Sicherlich auch keine schlechte Idee nach einem Lauf.

Auf der Route kommen einem nicht nur Läufer oder Wanderer entgegen, sondern auch Enten. Quelle: Schütt

Von hier aus führt der Weg nun Richtung Start und das Ziel in Eden ist wieder erreicht – samt Getränken, die auf der Strecke unterwegs nicht zu kaufen waren. Wer jedoch noch nicht genug hat, kann ab Eden weiter dem Kanal in Richtung Norden folgen oder bewahrt sich dies für einen späteren Zeitpunkt und eine andere Route am Kanal auf. Da gibt es geschichtlich sicher auch noch das ein oder andere während eines Laufes zu entdecken. Somit kann Sport gleichzeitig noch bilden.

Von Matthias Schütt