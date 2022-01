Vivienne Netzeband arbeitet im Tourismus und hat daher viel Publikumsverkehr. Die Tourismusfachfrau organisiert im Jahr acht Bustouren durch Oberhavel, um ihren Gästen die Region näher zu bringen. Regionalität ist Netzeband sehr wichtig, sie zeigt den Menschen Bauernhöfe, regionale Produkte und andere Highlights, die Oberhavel zu bieten hat.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die steigen natürlich alle mit Maske in den Tourbus ein, es ist manchmal etwas schwierig, direkt eine Bindung aufzubauen“, erzählt Netzeband. Ältere Menschen verstehen oft nicht, was gesagt wird hinter der Maske. „Die Lippenbewegungen fehlen beim Reden, auch die Mimik der unteren Gesichtshälfte fällt durch die Mund-Nasen-Bedeckung komplett weg “, findet sie. Doch Netzeband hat da so ihre Tricks: „Ich bin durch meinen Beruf geübt darin, viel mit meinen Händen zu arbeiten und für zwischenmenschliche Kommunikation mit meinem Körper zu sprechen.“

Von Franziska von Werder