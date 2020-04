Oberhavel-Klinik: Akute Beschwerden und Symptome nicht ignorieren

Oranienburg

Ärzte und Pflegepersonal der Oberhavel Kliniken beobachten mit Besorgnis, dass sich seit Beginn der COVID-19-Pandemie viele Patienten mit akuten Herzinfarkten, akuten Schlaganfällen und anderen akuten Erkrankungen verspätet oder gar nicht mehr in ärztliche Behandlung begeben. Diese Entwicklung lässt vermuten, dass in der Öffentlichkeit eine starke Verunsicherung darüber herrscht, ob in Zeiten der Coronakrise bei akuten Beschwerden eine Klinik aufgesucht werden sollte oder besser nicht. Denn die Angst vor Ansteckung schwingt mit und ist nachvollziehbar.

Doch unabhängig von allen anderen Umständen müssen Patienten mit akuten Erkrankungen unverzüglich medizinisch versorgt werden. Anderenfalls drohen schwere Folgeprobleme, die je nach Krankheitsbild von gefährlichen Herzrhythmusstörungen bis zu Lähmungen und anderen lebensbedrohlichen Komplikationen reichen können.

Zögern kann Leben kosten

Weil Zögern das Leben kosten kann, möchten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Oberhavel Kliniken dazu ermutigen, Symptome und akute Beschwerden unbedingt ernst zu nehmen, auf keinen Fall zu ignorieren und im Bedarfsfall den Notruf 112 zu kontaktieren.

Denn eine nicht erfolgte medizinisch notwendige Therapie kann sich unter Umständen als gefährlicher erweisen, als die verhältnismäßig geringe Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Coronavirus bei einem Besuch einer Praxis oder Rettungsstelle zu infizieren.

Die Behandlung von Akut- und Notfallerkrankungen ist in den Kliniken Hennigsdorf, Oranienburg und Gransee auch während der COVID-19-Pandemie rund um die Uhr sichergestellt. Die Versorgung von mit dem Coronavirus infizierten Patienten erfolgt parallel auf separaten Stationen.

