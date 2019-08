Germendorf

Für rege Diskussion sorgte am Donnerstag (29. August) in der Germendorfer Ortsbeiratssitzung die Ablehnung der Stadt Oranienburg zur Entwicklung von Wohnbauflächen im Mühlen­steig und Rhododendronweg. „Wir haben den Ablehnungsbescheid zur Kenntnis erhalten“, so Ortsvorsteher Olaf Bendin.

Hinnehmen wollen die Germendorfer diese Entscheidung jedoch nicht, in der nächsten Stadtverordnetenversammlung am 30. September werden sie das Thema erneut einbringen. „Die Entwicklung in Germendorf stagniert, weil Wohnraum fehlt“, erklärt Bendin, der auch weiß: „Das Problem haben alle Ortsteile, nicht nur wir. Wenn wir die jungen Leute hier halten wollen, brauchen sie Platz zum Wohnen. Wenn sie sich nichts Eigenes mehr schaffen können, sind sie weg.“ Was nutze dann all die Infrastruktur, in die investiert werde, wenn keiner mehr da sei, der sie nutze, so der Ortsvorsteher.

Von Nadine Bieneck