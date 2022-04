Oranienburg

Jeder gewerbsmäßige Pferdestallbesitzer, Pensionsbetreiber oder Pferdehalter mit Reitschule und/oder Fahrbetrieb benötigt eine Erlaubnis nach Paragraf 11 Tierschutzgesetz von der für ihn zuständigen Veterinärbehörde.

Für die Erteilung einer solchen Erlaubnis müssen die Betreiberinnen und Betreiber ihre Sachkunde und ihre Zuverlässigkeit sowie geeignete Haltungseinrichtungen und Gerätschaften nachweisen. Die Landwirtschaftsschule Luisenhof des Landkreises Oberhavel in Oranienburg bietet die Teilnahme an einem Sachkundelehrgang mit anschließender Prüfung an, der die Nachweispflicht erleichtert.

Alles über die Pferdehaltung und das Wohl des Tieres

Aber auch pferdehaltende Personen ohne Gewerbe sind zum Lehrgang eingeladen und können sich über die folgenden Themen informieren: Wissen ist aktiver Tierschutz; Pferdeverhalten und Umgang mit Pferden; Pferdefütterung; Ställe, Nebenräume und Bewegungsflächen; Pferdegesundheit und Hygiene; rechtliche Grundlagen und Tierschutz; Betriebsführung und Organisation des Betriebes; Praktischer Unterricht, einschließlich Verladen und Transportieren von Pferden.

Kurstermine und zeitlicher Ablauf: 27. bis 29. April sowie 5. und 6. Mai, jeweils von 9 bis 16.45 Uhr. Praxis und Prüfung: 6. Mai.

Alle Details zur Anmeldung

Schulungsort ist die Landwirtschaftsschule Luisenhof in Oranienburg, Tiergartenstraße 258, Haus 10. Die Kursgebühren betragen 380 Euro pro Person inklusive eines Lehrbuchs. Es wird um Anmeldung bis zum 15. April gebeten. Ansprechpartnerinnen ist Gudrun Glawe und Andrea Will, Telefon: 03301/6 01 70 45/ -70 46 Fax: 03301/6 01 70 49, E-Mail: Landwirtschaftsschule@oberhavel.de. Informationen sind auch im Internet unter www.oberhavel.de/Bildung/Landwirtschaftsschule-Luisenhof/Kursangebote nachzulesen.

Von MAZonline