Mit einer ausgesprochen positiven Nachricht endete am Mittwoch die 38. und letzte Sitzung der Gemeindevertretung des Löwenberger Landes vor den Kommunalwahlen am 26. Mai: Bürgermeister Bernd-Christian Schneck konnte zum Schluss seiner Informationen verkünden, dass die Stadt Oranienburg die Suche nach dem Feuerteufel, der die Region um Nassenheide und Freienhagen offensichtlich auch diese Jahr wieder unsicher macht, finanziell unterstützt.

5000 Euro von der Stadt Oranienburg

Ebenso wie die Gemeinde Löwenberger Land und die Stadt Liebenwalde, die jeweils 5000 Euro Belohnung für Hinweise zur Verfügung stellen, die zur Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung des Feuerteufels führen, wird auch die Stadt Oranienburg 5000 Euro beisteuern. Damit erhöht sich der finanzielle Anreiz, dem Brandstifter das Handwerk legen, auf 15 000 Euro.

Brandherde auch auf Sachsenhausener Territorium

Ganz überraschend kommt das Engagement der Oranienburger allerdings nicht. So lagen zahlreiche Brandherde der Vergangenheit in Waldgebieten, die sowohl zur Gemeinde Löwenberger Land gehören als auch zur Stadt Oranienburg. Die Feuer, die dort am Ostermontag bekämpft werden mussten, sollen sich beispielsweise auf Sachsenhausener Territorium befunden haben, weshalb dort auch zahlreiche Kräfte der Oranienburger Feuerwehr im Einsatz waren. Ohnehin sind auch die Oranienburger regelmäßig gefordert, wenn es entlang der Bundesstraße 96 zwischen Oranienburg und Nassenheide zu Löscheinsätzen kommen muss.

Kreis gibt kein Geld für Belohnung dazu

beteiligt sich nicht Auf Anregung von Teschendorfs Ortsvorsteher und Gemeindevertreter Michael Grüber war auch seitens der Gemeinde Löwenberger Land auch beim Landkreis angefragt worden, ob dieser Geld für die Belohnung dazu gibt. Dies, so Bürgermeister Bernd-Christian Schneck, sei jedoch abgelehnt worden.

