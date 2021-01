13. Silvesterlauf: Spendenbereitschaft übertrifft alle Erwartungen

Oranienburg

Was für ein (Spenden-)Ergebnis. Coronabedingt fand der 13. Silvester-Spendenlauf der Oranienburger Speditionsfirma Koczessa jahresübergreifend als virtuelles Event statt. Am Ende mit Erfolg. „Das ist mehr als wir erwartet haben. Einfach wow“, so die erste Reaktion von Organisatorin Kathrin Koczessa. Denn bis zum Sonntagabend kamen vorläufig 5517,20 Euro zusammen. Das ist aber noch nicht das Ende. Denn die Organisatoren erwarten in den kommenden Tagen noch weitere Spenden, zusätzlich ist das Spendenkonto noch eine Zeit geöffnet, ehe es in knapp zwei Wochen geschlossen werden soll.

MAZ-Sportreporter Matthias Schütt lief die traditionelle Strecke des Silvesterlaufes zusammen mit Organisatorin Kathrin Koczessa. Quelle: Robert Roeske

Fand das Spektakel in den Vorjahren seit 2008 stets am Silvestertag mit zuletzt mehreren Hundert Teilnehmern statt, die eine acht Kilometer lange Runde um den Lehnitzsee drehten, wurde nun aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie umdisponiert. Stattdessen konnte vom 21. Dezember des vergangenen Jahres bis zum 1. Januar 2021 coronakonform, mit Abstand gelaufen, und gleichzeitig gespendet werden – ein Pilotversuch in unsicheren Zeiten. „Wenn wir nichts machen, haben wir null Euro. Aber selbst wenn sich nur ein paar anmelden, haben wir ein paar Euro, die wir zusammen bekommen sollten“, sagte Koczessa zum Start des virtuellen Laufes, die sie gemeinsam mit der MAZ absolvierte.

Virtueller Lauf auch 2021 vorstellbar

Die Bemühungen im Vorfeld, die technische Zusammenarbeit lief mit der Internetplattform virtual.bib, über die sich die Läufer anmelden konnten, haben sich gelohnt. „Es ist einfach gigantisch“, so Kathrin Koczessa, die auch in diesem Jahr an der Möglichkeit des virtuellen Laufes festhalten will. „Dadurch erreichen wir nicht nur die regionalen Läufer. Wir wollen uns aber gerne gemeinsam am 31. Dezember 2020 wieder treffen, halten an der anderen Form aber fest .“

Spendengelder gehen an Hospiz Lebensklänge und Regenbogenschule

Wie in den Vorjahren wird der Betrag gespendet. Zu gleichen Teilen geht das Geld am Ende an das Hospiz „Lebensklänge“ in Oranienburg sowie die Regenbogenschule in Hennigsdorf. Wann und wie die Übergabe an die beiden Einrichtungen erfolgen soll, ist noch nicht geklärt. Festzuhalten ist aber schon jetzt, dass das Ergebnis aus dem Vorjahr mit 3606 Euro weit überschritten wird. Dies ist am Ende ein gemeinsamer Erfolg von allen Läufern- und Läuferinnen, die der Corona-Pandemie trotzten und ein Herz zeigten.

Von Matthias Schütt