Im Landkreis Oberhavel sind mit Stand vom Sonntag, 12 Uhr, 137 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. Davon müssen 16 Personen stationär behandelt werden. Zwei Personen sind verstorben. 38 Personen sind bereits geheilt. 948 Menschen aus Oberhavel stehen derzeit temporär zu Hause unter Quarantäne, weil sie begründete Verdachtsfälle sind. 704 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet, bei 244 Personen steht das Testergebnis aktuell noch aus. Außerdem wurden 520 Menschen im Landkreis häuslich abgesondert, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten. Die COVID-19-Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Hohen Neuendorf (24), Hennigsdorf (23), Oranienburg (21), Velten (17), Glienicke/Nordbahn (13), Oberkrämer (10), Mühlenbecker Land (8), Leegebruch (5), Birkenwerder (5), Löwenberger Land (5), Liebenwalde (4) sowie Zehdenick und Amt Gransee (jeweils 1 Fall). In Fürstenberg/ Havel und Kremmen gibt es weiterhin keine gemeldeten COVID-19-Fälle.

Oberhavel Kliniken haben Priorität

Unterdessen konnte der Landkreis etwa 10 000 Untersuchungshandschuhe in unterschiedlichen Größen, mehr als 7000 Mund-Nasen-Schutz-Masken, rund 3000 FFP-2-Masken, 455 Schutzkittel sowie über 1200 Liter Desinfektionsmittel aus eigenen Beschaffungsinitiativen und aus Lieferungen des Landes Brandenburg entgegennehmen und an die Oberhavel Kliniken übergeben. Weitere Lieferungen, auch in Kooperation mit dem Land Brandenburg, sind für die kommende Woche avisiert. „Der Verwaltungsstab des Landkreises arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Beschaffung von Schutzmaterial für die Oberhavel Kliniken, den Rettungsdienst und andere prioritäre Dritte“, erklärt Matthias Rink, Leiter des Verwaltungsstabes. „Dabei waren wir in den vergangenen Wochen auf dem Weltmarkt bereits erfolgreich unterwegs und konnten so etliche Bestellungen auf den Weg bringen beziehungsweise Lieferungen schon erhalten. Klare Priorität haben dabei die Oberhavel Kliniken.“ Als Gesellschafter der Oberhavel Kliniken kommt der Landkreis Oberhavel damit stets seiner Verantwortung nach, die Kliniken bei der Beschaffung von Schutzmaterialien zu unterstützen. Man erwarte in der Osterwoche weitere 30 000 Mund-Nasenschutz-Masken, 1000 FFP3-Masken, 5000 Schutzkittel und 15 000 Regenponchos, die ersatzweise als Schutzkittel eingesetzt werden können, so Rink.

Alle Wehren mit Desinfektionsmittel und FFP2-Masken versorgt

Mit Schutzmaterial versorgt sind schon seit dem Wochenbeginn die Feuerwehren Oberhavels. „Alle Wehren haben vom Landkreis sowohl Desinfektionsmittel als auch FFP2-Masken erhalten. Denn es ist unbedingt notwendig, dass unser Brand- und Katastrophenschutz weiterhin einsatzbereit bleibt“, erklärt Matthias Rink.

Von MAZonline