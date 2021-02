Oberhavel

Auch wenn der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Oberhavel nach dem Hoch zum Ende der dritten Januarwoche wieder deutlich unter die kritische 300er-Marke gesunken ist und sowohl dessen Berechnungsgrundlage als auch die Statistik der Covid-19-Sterbefälle von 124 auf 100 korrigiert wurde – ein Trend bleibt unverkennbar: Gemeinschaftseinrichtungen sind in Oberhavel Hotspots der Pandemie, vor allem Pflegeeinrichtungen.

Infektionen in Schmachtenhagen, Hohen Neuendorf, Kremmen und Gransee

Infektionen gab es zuletzt in einer Caritas-Wohnstätte für Menschen mit Behinderung in Schmachtenhagen, wo vier Bewohnende positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Im Seniorenzentrum „Am Wasserturm“ in Hohen Neuendorf ist die Zahl der positiv getesteten Personen seit der ersten Meldung am 8. Januar auf elf Bewohnende und einen Mitarbeitenden gestiegne. In einer Senioren-Tagespflege in Gransee sind drei Pflegebedürftige positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im „Seniorenhaus am Hain“ in Hohen Neuendorf hat sich die Zahl der Betroffenen ebenfalls stetig erhöht. Insgesamt sind Coronainfektionen bei inzwischen drei Mitarbeitenden und neun Bewohnenden festgestellt worden. Das Gesundheitsamt hatt für die Einrichtung ein Besuchsverbot ausgesprochen und mobile Testungen veranlasst. Im Seniorenhaus in Kremmen hat sich die Zahl der Gesamtinfektionen zuletzt um sechs erhöht, zehn Bewohnerinnen und Bewohner sind hier insgesamt von einer Infektion mit dem Coronavirus betroffen.

Domino Oranienburg: Mehr als ein Drittel der Bewohner positiv getestet

Ein besonders dramatisches Infektionsgeschehen ist vom Gesundheitsamt im Club Oranienburg von „Domino-World“ registriert worden. Seit der Erstmeldung am 7. Dezember sind insgesamt 30 Mitarbeitende und 101 Bewohnende von einer Infektion betroffen (Stand Ende Januar). Allein 14 der zuletzt Verstobenen stammen aus dieser Oranienburger Einrichtung, die 1985 eröffnet wurde, 284 Plätze hat und nach eigenen Angaben Bestnoten von Pflegeversicherung und Bewohnern erhält. Die Zahl 14 resultiere aus Nachmeldungen für seit dem 5. Januar Verstorbene, hieß es aus dem Gesundheitsamt.

Das sagt die Unternehmensleitung

Die Unternehmensleitung äußert sich auf MAZ-Nachfrage mit großer Betroffenheit zu den Infektionen und Todesfällen, ohne die gestellten Fragen jedoch detailliert zu beantworten und konkrete aktuelle Zahlen zu nennen. „Seit Beginn der Pandemie führen wir in unserem Club Oranienburg die größtmöglichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen durch“, heißt es in der Antwort. Hinsichtlich der Maßnahmen gäbe es laufend eine enge Abstimmung mit dem Gesundheitsamt. Alle Mitarbeitenden und Besuchenden würden täglich und die Bewohnenden zweimal wöchentlich mittels Antigentests in der Einrichtung getestet. „Flächendeckend und durchgehend werden von allen Mitarbeitern Schutzausrüstungen, insbesondere FFP2-Masken, getragen und auch die Bewohner werden dazu angehalten, diese Masken zu nutzen“, schreibt die Unternehmensleitung. Trotz alledem sei es seit Anfang Januar zu einem Infektionsgeschehen gekommen. „In diesem Zusammenhang gab es auch Todesfälle. Wir sind darüber tief traurig und bedauern dies aus ganzem Herzen.“

Bundeswehr testet in Pflegeheimen

Seit dem 27. Januar dieses Jahres werden in Oberhavel zunächst stationäre Pflegeeinrichtungen für vorerst drei Wochen von 15 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr bei der Umsetzung der Testpflicht unterstützt. Gemäß der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung gilt diese Testpflicht für alle Beschäftigten in Pflegeheimen und besonderen Wohnformen. Sie müssen sich danach regelmäßig, mindestens an zwei verschiedenen Tagen pro Woche, mit einem Antigen-Schnelltest auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. Von den insgesamt 21 stationären Pflegeeinrichtungen in Oberhavel hatten zwei Drittel (14) bereits Anfang Februar Interesse an dem Hilfsangebot angemeldet.

Corona-Verwaltungsstableiterin bedankt sich

Corona-Verwaltungsstableiterin Kerstin Niendorf dankte der Bundeswehr für die Hilfe: In den vergangenen Wochen habe die Kreisverwaltung immer wieder Coronaausbrüche in Pflegeheimen registrieren müssen. „Die Bewohnerinnen und Bewohner zählen zu den besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen, die wir deshalb in besonderer Weise schützen müssen“, so die Corona-Verwaltungsstableiterin. Regelmäßige Tests der Mitarbeitenden seien daher wichtig. „Ich danke der Bundeswehr für ihre Unterstützung der ohnehin stark belasteten Pflegekräfte“, so Kerstin Niendorf. Die Bundewehr habe sich in der gesamten Pandemielage für Oberhavel als zuverlässiger und engagierter Partner erwiesen. „Dafür danke ich allen Einsatzkräften ausdrücklich!“

