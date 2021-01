Oberhavel

Nun hat es auch Oberhavel erwischt: Den 15-Kilometer-Sperrkreis darf nur verlassen, wer einen triftigen Grund hat – etwa den Weg von und zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Arzt, außerdem Verwandtenbesuche. Denn in Oberhavel ist seit Sonnabend der Sieben-Tage-Inzidenz über 200 gestiegen (210,41 – Stand Sonnabend) – das ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bezogen auf sieben Tage. Die Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Sie dürfen sich nur noch 15 Kilometer (Luftlinie) außerhalb des eigenen Landkreises/der kreisfreien Stadt frei bewegen.

Es gibt Regeln (eine Auswahl):

Darf ich meine Eltern besuchen, die außerhalb des 15-Km-Radius wohnen?

Ja. Der Besuch von Familienmitgliedern gilt als triftiger Grund.

Darf ich meinen Lebenspartner besuchen, wenn er weiter als 15 Kilometer entfernt wohnt?

Ja. „Die Fahrt zum Arbeitsplatz, Arztbesuche, Einkäufe oder der Besuch von Verwandten und Partner/innen sind triftige Gründe, aus denen man weiter als 15 Kilometer fahren darf. Das alles ist selbstverständlich weiterhin erlaubt“, teilt Gabriel Hesse, Sprecher des Brandenburger Gesundheitsministeriums, mit.

Darf ich mich in privaten Räumen mit mehr als einer haushaltsfremden Person treffen?

Nein. Das verbietet die Eindämmungsverordnung, die seit dem 9. Januar 2021 gilt, wonach sich angehörige eines Haushalts nur noch mit einer haushaltsfremden Person treffen dürfen. Einzig Kinder bis zum Alter von 14 Jahren sind von dieser Regelung ausgenommen und bleiben bei der Berechnung der Personenzahl unberücksichtigt.

Darf ich eine Radtour machen und dabei den 15-Km-Radius verlassen?

Nein. Die Brandenburger Corona-Verordnung legt fest, dass Sport und Bewegung an der frischen Luft keine triftigen Gründe sind, um die 15-Kilometer-Regel außer Kraft zu setzen.

Darf ich für eine Beerdigung den 15-Km-Radius verlassen?

Ja. Der Besuch einer Beerdigung gilt als triftiger Grund. Die Zahl der Teilnehmer an einer Beerdigung ist laut Eindämmungsverordnung übrigens nur soweit eingeschränkt, dass der Mindestabstand zwischen den Teilnehmenden eingehalten werden muss. Laut Paragraf 6 der Verordnung haben Veranstalter „auf der Grundlage eines individuellen Hygienekonzepts durch geeignete organisatorische Maßnahmen Folgendes sicherzustellen“: Einhaltung des Abstandsgebots, die Steuerung des Zutritts, Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung durch alle Teilnehmenden auch am Platz, Erfassen von Personendaten aller Teilnehmenden, Verbot von Gesang, regelmäßiges Lüften in geschlossenen Räumen.

Gibt es für Hochzeiten Ausnahmen bei der 15-Km-Regel?

Ja. Die Hochzeit in der Kirche (oder ähnliches religiöses Gebäude) ist bei Einhaltung des Abstandsgebots zwischen allen Teilnehmenden erlaubt und gilt als triftiger Grund. Aber die private Feier im Anschluss ist derzeit nicht erlaubt. Hier greift wieder die Regel, dass sich nur Personen eines Haushalts mit einer haushaltsfremden Person treffen dürfen. Wie sonst auch gilt: Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr zählen nicht.

Mein Pferd steht in einem Stall außerhalb des 15-Km-Radius. Darf ich weiterhin dorthin fahren?

Ja. Die Versorgung von Tieren ist ein triftiger Grund.

Von Sebastian Morgner