In Oranienburg entzog sich am Dienstagnachmittag ein 33-jähriger Mann einer Verkehrskontrolle. Dabei fuhr er mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet, ein Radfahrer konnte sich nur durch einen Sprung an die Seite retten. Der Fahrzeugführer befindet sich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.