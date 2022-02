Oranienburg

Kurz vor 9 Uhr am Mittwochmorgen. Vor dem Eingang der Oranienburger Turm-Erlebniscity hat sich eine kleine Menschenschlange gebildet, die auf den Einlass wartet. Es ist ein besonderer Tag für die Freizeiteinrichtung – nämlich der 20. Geburtstag. Am 16. Februar 2002 ist das Haus eröffnet worden. Deshalb traf sich im Foyer der Erlebniscity ein Kreis von Männern, um das Jubiläum zu würdigen.

„Es ist ein denkwürdiger Tag nach zwei Jahrzehnten“, sagte Kay Duberow, Geschäftsführer der Geschäftsführer der Stadtservice Oranienburg GmbH (SOG) am Mittwochmorgen. Das Haus habe eine beachtliche Entwicklung genommen. Damals, Ende der 90iger Jahre habe in Oranienburg der Wunsch bestanden, ein Bad zu bauen, das schöner sei als das damals bekannte SEZ – Sport- und Erholungszentrum – in Berlin. Das sei durchaus geschafft worden.

Maskottchen Falko mit Kay Duberow. Quelle: Enrico Kugler

Wer heute in die Turm-Erlebniscity geht, kann baden gehen, schwimmen, in die Sauna, zum Kegeln oder Bowlen, ins Fitnessstudio, beim Handball oder Volleyball zuschauen oder mitspielen oder auch nur im Café etwas essen oder trinken. Die Angebotsvielfalt ist groß. „Wir sind eine feste Adresse in Oranienburg und Oberhavel“, so Kay Duberow. „Zehntausende haben bei uns das Schwimmen gelernt.“ Es seien Kinder, die inzwischen mit ihren eigenen Kindern herkommen würden. Die Saunalandschaft ist vor einigen Jahren mit vier Sternen zertifiziert worden. „Wir müssen und wollen uns diese vier Sterne jeden Tag neu verdienen.“

Wenn die Coronakrise nicht wäre, würden jedes Jahr etwa 600 000 Menschen in die Turm-Erlebniscity kommen. „Es war damals die richtige Entscheidung etwas mehr zu bauen als eine kommunale Schwimmhalle.“

Die TURM-Erlebniscity. Quelle: Enrico Kugler

Ähnlich äußerte sich Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos). Es seien aber nicht immer nur ruhige Zeiten gewesen. „wir hatten hier Höhen und Tiefen.“ Kay Duberow habe das Haus in den vergangenen acht Jahren auf eine erfreuliche Weise geprägt, so Laesicke weiter. Er sei im vergangenen Jahr mit einer Delegation aus Israel dort gewesen, und „das hat zum Staunen angeregt“. Jeder im Haus habe dazu beigetragen, dass es erfolgreich sei. Die Turm-Erlebniscity habe im Raum Berlin-Brandenburg eine feste Position.

Auch der heutige Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann (SPD) erinnerte sich in einer kleinen Rede an die Zeit vor 20 und mehr Jahren.Damals sei eine mutige Entscheidung getroffen worden. Eines aber bedauere er: Dass man Pläne für eine Eishalle an der Turm-Erlebniscity nie umgesetzt habe. Auch wiesen die Redner darauf hin, dass es noch mal ein kompliziertes und schwieriges Jahr werden könnte. Aber man wisse, dass man mit so einer Einrichtung keine schwarze Null erreichen könne.

Wegen der Pandemie-Regeln nur 42 Prozent Auslastung im Schwimmbad

Momentan gelten auch in der Turm-Erlebniscity noch spezielle Coronaregeln. Bis 1600 Gäste kommen jeden Tag ins Haus – in normalen Zeiten könnten es bis zu 3000 sein. Wie Kay Duberow erklärte, werde aber im Schwimmbad momentan die Kapazität auf 42 Prozent begrenzt. Heißt: 418 Gäste können gleichzeitig rein, im Sommer wären es 520.

Im Spätsommer sollen das Erlebnisbecken und der dortige Whirlpool saniert werden. Fugen, Fliesen und Beckenköpfe werden erneuert. Dazu solle auch die jährliche Schließzeit nach den Sommerferien genutzt werden. Ansonsten werde immer wieder im Haus gearbeitet. Gerade erst 2021 ging die neue Banja im Saunabereich in Betrieb, auch das Sauna-Glashaus ist noch relativ neu. Dafür fanden die Redner am Mittwoch viel Lob: Dass das Haus im Gesamten in einem sehr guten Zustand sei – das erlebe man anderswo so nicht.

Von Robert Tiesler