26-jährige Oranienburgerin getötet: Staatsanwaltschaft ermittelt weiter in alle Richtungen

Rund eine Woche nach der Festnahme eines 29-jährigen Mannes aus Oranienburg sitzt der Tatverdächtige weiter in Untersuchungshaft. Doch der Mann bestreitet, seine frühere Freundin getötet zu haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Neuruppin mit. „Er hat sich zu den Vorwürfen eingelassen, aber die Tat bestritten“, sagte Oberstaatsanwalt Andreas Pelzer der dpa am Dienstag. Weitere Tatverdächtige gebe es bislang nicht. Es spreche auch nichts dafür, dass weitere Personen an der Tat beteiligt waren, so Pelzer weiter. Man ermittle weiter in alle Richtungen. „Wir werten weiterhin die Spuren aus und befragen auch immer noch Zeugen.“ Wonach die Polizeitaucher in der vergangenen Woche im Oder-Havel-Kanal suchten, teilte Pelzer nicht mit. Auch zur Todesursache der 26-Jährigen machte der Staatsanwalt mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine Angaben.

Polizeitaucher suchten den Uferbereich des Oder-Havel-Kanals ab. Quelle: Enrico Kugler

Die Staatsanwaltschaft geht derweil weiter von einem Gewaltverbrechen an der 26-jährigen Mutter aus Oranienburg aus. Sie war zuletzt am 15. Juli am Bahnhof Oranienburg gesehen worden – dort verlor sich ihre Spur. Am 17. Juli meldeten Angehörige sie als vermisst.

Die Polizei leitete umfangreiche Suchmaßnahmen ein. So wurde unter anderem die letzte Handyortung der jungen Frau ermittelt, Mantrailer-Hunde suchten nach ihr. Die Beamten auf Streife hatten ein Foto der Frau und ihres auffälligen Fahrrades dabei, durchsuchten leerstehende Gebäude wie die alte Brotfabrik nahe der Lehnitzschleuse.

Der Eingang zum Funkbunker „KaroAss“ Quelle: Enrico Kugler

Am 19. Juli gegen 22 Uhr suchten vier Montagearbeiter den als „Lost Place“ bekannten Funkbunker „Karo Ass“ in einem Waldstück bei Friedrichsthal auf. Am vormals verschütteten Eingang des Bunkers stießen die Männer auf einen leblosen Körper und informierten die Polizei. Diese rückte mit einem Großaufgebot in den Waldweg an der Malzer Chaussee aus.

Kriminaltechniker, Spurensicherung und die Kriminalpolizei waren vor Ort, der Fundort der Leiche wurde großräumig abgesperrt. Nach einer ersten Obduktion am 21. Juli steht fest, dass es sich um die 26-jährige Bianca S. aus Oranienburg handelt. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen hinsichtlich des Verdachtes eines Tötungsdeliktes. Währenddessen suchte die Polizei weiter nach Spuren im und um den Bunker. Den Zeitpunkt des Todes grenzten die Ermittler auf einen recht engen Zeitrahmen in den Stunden nach ihrem Verschwinden ein.

Am 27. Juli schien den Ermittlern ein Durchbruch gelungen zu sein. „Es gibt einen Anfangsverdacht gegen eine männliche Person“, so Staatsanwalt Sauermann damals. Gegen 18 Uhr nahm die Polizei einen 29-jährigen Mann fest. Aus dem Anfangsverdacht habe sich ein dringender Tatverdacht entwickelt, so der Staatsanwalt. Am 28. Juli wurde ein Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Von Stefanie Fechner