Rund 1600 Besucher kamen am Sonnabend zur dritten Auflage des Gesundheitstags Oberhavel in die Oranienburger MBS-Arena. Neben Experten-Vorträgen und Ausstellern rund um verschiedenste gesundheitsrelevante Themen war das begehbare Modell einer Gebärmutter in diesem Jahr der Publikumsmagnet.