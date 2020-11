30 Jahre Innenstadtsanierung in Oranienburg: Stadt will Publikation veröffentlichen

Oranienburg

Begeisterung für die Landesgartenschau 2009, Ärger über Verkehrslärm und Staus am einstigen Nadelöhr Schlossbrücke, Stolz auf das wieder erstrahlte Schloss: Welche Momente aus 30 Jahren Sanierung der Oranienburger Innenstadt sind Ihnen besonders intensiv im Gedächtnis geblieben? Schicken Sie der Stadt Oranienburg Ihre Geschichten, Dokumente, Anekdoten und Fotos! Eine Auswahl der Einsendungen veröffentlicht die Stadtverwaltung in einer Publikation, die im kommenden Sommer erscheint und die Innenstadtsanierung seit 1990 dokumentiert und lebendig macht.

Publikation soll im Sommer 2021 erscheinen

Ein Meilenstein in der über 800-jährigen Geschichte Oranienburgs: Nach drei Jahrzehnten intensiver Umgestaltung wird ein zentrales und wichtiges Programm aus der Städtebauförderung rund um die Sanierung des Schlossumfeldes im kommenden Jahr abgeschlossen. Das nimmt die Stadt Oranienburg gemeinsam mit der BIG Städtebau (ein treuhänderischer Sanierungsträger der Stadt) zum Anlass, eine Publikation zu veröffentlichen, die im Sommer 2021 erscheinen soll. „Damit wollen wir dokumentieren, was in den vergangenen 30 Jahren alles passiert ist, zeigen, was in Zukunft noch getan werden muss und vor allem stolz machen und begeistern – für unser Oranienburg, die barocken Schätze, das grüne Havelufer und die vielen Kleinode, die es hier zu entdecken gilt“, sagt Christian Kielczynski, Leiter des Stadtplanungsamtes.

Stadt Oranienburg hofft auf Mithilfe der Bürger

Die Publikation richtet sich nicht nur an das Fachpublikum, sondern vor allem auch an die Oranienburgerinnen und Oranienburger selbst. Die Stadt ruft daher dazu auf, Fotos, Anekdoten, Dokumente und interessante Geschichten aus den vergangenen 30 Jahren einzusenden. Die spannendsten, unterhaltsamsten und überraschendsten Einsendungen werden in der Publikation veröffentlicht. „Uns ist vollkommen bewusst, dass Kritik und Unzufriedenheit aktuell die öffentliche Wahrnehmung der Innenstadt bestimmen. Dabei gerät in Vergessenheit, was wir bereits alles umgesetzt haben. Wir wünschen uns, dass uns die Oranienburgerinnen und Oranienburger dabei unterstützen, Erreichtes sichtbar zu machen“, sagt Christian Kielczynski.

Einsendeschluss ist der 30. November

Was haben Sie während der 30-jährigen Sanierung der Innenstadt erlebt? Welcher Moment ist unvergesslich? Worüber haben Sie sich besonders gefreut oder geärgert? Haben Sie Fotos oder Dokumente, die von den Veränderungen seit 1990 zeugen? Senden Sie Ihre Erinnerungen bis zum 30. November unter dem Stichwort „30 Jahre Innenstadtsanierung“ an die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung, Schloßplatz 1, 16515 Oranienburg oder per Mail an schlitt@oranienburg.de. Hinweis: Es dürfen nur Bilder eingesandt werden, an denen der Einsender alle Rechte vollumfänglich besitzt und die nachweislich keine Rechte abgebildeter Personen oder sonstiger Dritter verletzen. Mehr Informationen zu den Urheberrechten und der Übertragung der Nutzungsreche des eingesandten Bildmaterials an die Stadt Oranienburg auf der Website der Stadt: https://oranienburg.de/30Jahre

