33-Jähriger beleidigt in Oranienburg Polizisten – danach verläuft der Abend anders als gedacht

Oranienburg

Ein 31-Jähriger war am Dienstagabend in Oranienburg offenbar auf Krawall gebürstet. Als er gegen 19.50 Uhr in der Berliner Straße mit seinem Fahrrad an einem Polizeistreifenwagen vorbeifuhr, zeigte er den Polizisten gleich mehrfach den Mittelfinger.

Als die Polizisten dem Mann hinterherfuhren, um ihn zu stoppen, flüchtete der in Richtung Rudolf-Grosse-Straße zum Skatepark. Dort wollten ihn die Beamten kontrollieren, doch der 33-Jährige widersetzte sich und beleidigte die Ordnungshüter. Die machten daraufhin kurzen Prozess, legten den Mann auf dem Boden und verpassten ihm Handschellen. Der Pöbler hörte indes nicht auf mit seinen Beschimpfungen, verletzte sich allerdings, als er auf dem Boden lag leicht.

Ein Arzt untersuchte den 33-Jährigen und nahm ihm Blut ab, weil der Verdacht bestand, dass der Pöbler Alkohol getrunken hatte. Ans Pusten war nicht zu denken.

Die Polizisten nahmen den Mann schließlich mit in Gewahrsam. Gegen ihn ist eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen die Polizei, Beleidigung und Trunkenheit im Straßenverkehr verfasst worden.

Von MAZonline