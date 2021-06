Ein 36-jähriger hat am Sonntagnachmittag in Oranienburg Wasserschutzpolizisten mit einer Tirade an Schimpfwörtern beleidigt. Er hielt ihnen auch einen Mittelfinger entgegen. Beim Pusten zeigte sich, dass er ganz schön Alkohol intus hatte. Das war vielleicht auch der Grund, warum er nicht aufhören wollte mit dem Pöbeln.