Die Corona-Schutzmaßnahmen im Verwaltungshaus Zehdenick werden ausgeweitet und aufgrund der aktuellen Corona-Situation alle Bürgerinnen und Bürger gebeten, von Besuchen abzusehen. Alle amtlichen Angelegenheiten sollten möglichst am Telefon oder per E-Mail an die Stadtverwaltung herangetragen werden.