Oranienburg

Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich in der Nacht von Sonntag zu Montag ein 45-jähriger Skoda-Fahrer in Oranienburg mit der Polizei. Wie sich herausstellte, hatte der Mann offenbar gleich mehrere Gründe, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Gegen 23.20 Uhr hatten Beamte den Fahrer in der Berliner Straße kontrollieren wollen. Dieser Kontrolle entzog sich der 45-Jährige aus zunächst unbekannten Gründen. So reagierte er wieder auf Anhaltesignale der Beamten noch auf deren eingeschaltetes Sondersignal. Vielmehr beschleunigte er seinen Pkw Skoda und schaltete zeitweise gar dessen Beleuchtung aus, offenbar um für die Beamten schlechter erkennbar zu sein. Wie die Polizei zudem mitteilte, fuhr der Mann zwischenzeitlich auch auf das Fahrzeug der Polizisten zu, diese blieben jedoch bei dem gesamten Einsatz unversehrt.

In der Walther-Bothe-Straße fuhr der 45-Jährige dann schließlich auf einen Mauervorsprung auf und kam dadurch zum Stehen, so dass er zu Fuß weiter flüchtete. In der Nähe seiner Wohnanschrift konnte die Polizei den Mann schließlich ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf den Konsum von Cannabis. Zudem war der Skoda-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden gleich mehrere Anzeigen aufgenommen. So wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Fahren unter Drogeneinfluss.

