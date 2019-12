Oranienburg / Berlin

Wie die Pressestelle der Polizei Berlin mitteilte, wird seit dem 29. November ein Mann aus Berlin Moabit von seinen Angehörigen vermisst. Nach bisherigen Ermittlungen wurde der 50-jährig Tobias Leonardo R. an jedem Freitag gegen 14.35 Uhr am Malzer Weg 1 in Oranienburg (Ortsteil Schmachtenhagen) gesehen als er dort sein Auto parkte. Seitdem ist er auch nicht mehr über sein Handy zu erreichen. Da Herr R. als sehr zuverlässig bekannt ist, gehen die Angehörigen von einem Unglücksfall oder einer Hilflosigkeit des 50-Jährigen aus. Der Vermisste ist ungefähr 1,65 Meter groß und athletischer, stämmiger Figur. Er hat kurze blonde Haare, blaugraue Augen und spricht hochdeutsch.

Wer kann Angaben zum Verbleib von Tobias Leonardo R. machen? Quelle: Polizei Berlin

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei fragen:

Wer hat den 50-Jährigen seut dem 29. November 2019 gesehen oder gesprochen? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise entgegen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 in der Perleberger Straße 61 in 10559 Berlin unter der Rufnummer 030-4664 373330 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Der 50-Jährige wird seit dem 29. November 2019 vermisst. Zuletzt wurde er im Malzer Weg in Oranienburg gesehen. Quelle: Polizei Berlin

