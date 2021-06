53-Jähriger legt gefälschte Rezepte in Oranienburger Apotheke vor

Oranienburg

Der Mitarbeiterin in einer Apotheke in Oranienburg fielen am Dienstag (1. Juni) gegen 13.45 Uhr gefälschte Rezepte auf, die von einem 53-jährigen Oranienburger vorgelegt wurden. „Die Rezepte waren auf zwei Berliner im Alter von 23 und 33 Jahren ausgestellt“, berichtete Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Aufgrund der Ungereimtheiten bei den Altersangaben schöpfte die Angestellte Verdacht und alarmierte die Polizei. „Die Beamten vernahmen den 53-Jährigen und nahmen eine Anzeige wegen Betruges auf“, erklärte die Pressesprecherin abschließend.

Von MAZonline