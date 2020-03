60-Jährige klaut in zwei Oranienburger Geschäften

Oranienburg

In gleich zwei Oranienburger Geschäften machte eine 60-jährige Frau am Montagmittag (9. März) gegen 12.45 Uhr lange Finger. Nachdem sie bereits in der Mittelstraße beim Diebstahl von Deko-Artikeln im Wert von etwa fünf Euro erwischt wurde, setzte sie ihre Tour in der Schulstraße fort. Auch im dortigen Geschäft wurde sie beim Diebstahl von Deko und Reinigungsmitteln im Wert von etwa 24 Euro erwischt, wie Ariane Feierbach von der Pressestelle der Polizeidirektion Nord in Neuruppin bestätigte.

Frau zeigt sich renitent

Während der Aufnahme ihrer Personalien durch die Mitarbeiter zeigte sich die 60-Jährige äußerst renitent und wollte das Geschäft verlassen, so dass die Polizei zur Hilfe gerufen wurde. Während der Anzeigenaufnahme wurde dann auch der vorangegangene Diebstahl in der Mittelstraße bekannt. Die Polizeibeamten fertigten in der Folge zwei Anzeigen wegen Ladendiebstahls.

Von MAZonline