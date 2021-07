61-Jähriger baut Unfall in Oranienburg – der Mann hat 2,13 Promille intus

Oranienburg

Spät, aber nicht zu spät, überzeugte der Verteidiger seinen Mandanten den Einspruch zurückzunehmen. Volker F. hatte im Dezember einen Strafbefehl von der Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen einer Trunkenheitsfahrt in Höhe von 2100 Euro (70 Tagessätze zu 30 Euro) erhalten. Außerdem wurde er die Fahrerlaubnis für acht Monate los. Aufgrund von Zeugenaussagen und Indizien befanden die Ankläger den 61-Jährigen für schuldig.

Er soll am 29. Juni vorigen Jahres beim Herausfahren aus einer Parktasche in Oranienburgs Berliner Straße einen VW beschädigt haben und trotzdem losgefahren sein. Schaden: 350 Euro. Ein aufmerksamer Passant hörte an der Unfallstelle einen lauten Knall und merkte sich die Kennzeichennummer. Gut zwei Stunden später stand die Polizei vor der Haustür des Mitsubishi-Fahrers im Mühlenbecker Land und nahm eine Blutalkoholkontrolle vor. Ergebnis: 2,13 Promille. Daraus folgerten die Beamten, dass der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls nicht nüchtern gewesen sein kann und erstatteten Anzeige.

Angeklagter spricht von Nachtrunk

Volker F. widersprach dieser Darstellung, legte Einspruch ein und deshalb wurde am Donnerstag der Fall vor dem Amtsgericht Oranienburg verhandelt. Er sei durch die Berliner Straße gefahren und habe kurz vor dem Einbiegen in die Robert-Koch-Straße ein lautes Geräusch vernommen. Erst hinter Lehnitz auf der Summter Chaussee habe er bemerkt, dass sein Außenspiegel abgebrochen war. Zu Haus angekommen habe er mit einem Bekannten den Schaden besichtigt und den Schreck mit reichlich Wodka und zwei Bieren beäugt. Der hohe Promillewert kann nur von dem „Nachtrunk“ herrühren, so die Darstellung des Angeklagten.

Daraufhin ließ der Staatsanwalt durchblicken, dass der Angeklagte mit dieser Story bei ihm nicht durchkommen wird und legte ihm die Rücknahme des Einspruchs ans Herz. „Wenn Sie bei dieser Aussage bleiben, beantrage ich ein Gutachten und die Sache wird dann voraussichtlich in eineinhalb Jahren neu verhandelt. Ist es das wert“? Die Sperrfrist für den Führerschein sei fast abgelaufen.

Beratungspause bringt die Wende

Der Angeklagte könne also ab August schon einen Antrag auf den Erwerb einer Fahrerlaubnis stellen. Bliebe der Angeklagte beim Einspruch, würden die acht Monate Fahrsperre dann bei der neuen Verhandlung wieder dazu kommen, so der Ankläger. Hier mischte sich der Richter mit ein und hielt Volker F. vor, dass er ein wesentlich höheres Monatseinkommen angegeben hat, als die Staatsanwaltschaft zugrunde gelegt habe. „Wir wären dann bei 60 Euro als Tagessatz“!

An der Stelle bat der Verteidiger um eine Beratungspause mit seinem Mandanten. „Wir nehmen den Einspruch zurück“, ließ der Anwalt danach verlauten. Somit ist dieser Fall vom Richtertisch und der Verurteilte hat keine höheren Kosten zu tragen. Bei einem neuen Termin wären bei einem Schuldspruch erhebliche Prozesskosten zu erwarten.

Von Helmut Schneider