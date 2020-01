7. Neujahrsplanschen: Gemeinsam in das kühle Nass

Oranienburg

„Das sind ja nahezu Frühlingstemperaturen heute. Vor zwei Jahren haben wir noch die Eisschollen vor uns hergetrieben. Dann lasst uns Spaß haben und ab ins Wasser.“ So begrüßte Kevin Blüthgen, Vereinsvorsitzender von Frostis Fun Crew, die Teilnehmer des siebten Neujahrsplanschen in Oranienburg. Bei knapp zehn Grad Außentemperatur und drei Grad im Wasser trafen sich vierzehn unerschrockene am Sonnabendvormittag auf dem Gelände des Wassersportclub Möwe, um anschließend vom Oranienburger Servicehafen bunt verkleidet knapp 800 Meter zurück zum Wassersportgelände zu schwimmen.

Kevin Blüthgen, Vorsitzender von Frostis Fun Crew, erklärte im Vorfeld des siebten Neujahrsplanschen noch einige Regeln. Quelle: Knut Hagedorn

Dabei konnten Blüthgen und seine Vereinskollegen viele bekannte Gesichter begrüßen, die bereits seit einigen Jahren mitmachen. „Für uns ist das ein gelungener Start ins neue Jahr, wir haben Spaß dabei“, berichtet Siegfried Blüthgen kurz vor dem Einstieg ins kühle Nass. Die Idee entstammt dabei aus Reisen nach Bayern. „Wir fahren seit vielen Jahren immer nach Neuburg an der Donau und nehmen dort am Neujahrsbaden teil“, berichtet Siegfried Blüthgen, der Vater des Vereinsvorsitzenden Kevin Blüthgen. Bevor die Gruppe allerdings ins Wasser stieg, gab es auf dem Gelände des Wassersportgeländes noch einige einleitende Worte vom Vereinsvorsitzenden des Veranstalters Frostis Fun Crew. „Das Wasser ist nicht ganz einfach heute. Wenn irgendetwas sein sollte, bitte sofort um Hilfe rufen oder mit den Armen wedeln. Dann werden sofort Helfer da sein.“

Bunt verkleidet stiegen vierzehn unerschrockene ins kühle Oranienburger Nass. Quelle: Knut Hagedorn

Vorsicht ist auch beim Neujahrsplanschen das oberste Gebot, keinem soll etwas passieren. „Demnach appellieren wir natürlich auch im Vorfeld an jeden Teilnehmer, das sie nicht alkoholisiert oder so ins Wasser gehen. Aber da sind die Teilnehmer auch verantwortungsvoll genug“, so Kevin Blüthgen. Am Stadthafen angekommen, warteten dann schon viele Schaulustige auf die vierzehn unerschrockenen, die sich mit etwas Verspätung gegen kurz nach elf Uhr ins Wasser bewegten. Zuvor wurde jedoch noch schnell ein kleines Eis verspeist, denn das diesjährige Motto der Neujahrsplanscher hieß: „Kalt oder heiß, wir wollen Eis“. Vorbei an malerischer Schlosskulisse ging es dann zurück zum Wassersportgelände Möwe. Dabei wurden die Schwimmer entlang der 800 Meter langen Strecke von vielen Schaulustigen beklatscht und bejubelt. Die meisten Gäste waren aber ganz froh, dann doch lieber am Rand zu stehen: „Toll welch Mut die da haben, für mich wäre das aber nichts. Ich stehe hier lieber warm eingemummelt am Rand“, zollte Jutta Wirk aus Oranienburg ihren Respekt.

Passend zum diesjährigen Motto: „Kalt oder heiß, wir wollen Eis“, wurde vor dem Einstieg ins Wasser noch ein Eis verspeist. Quelle: Robert Roeske

Doch auch nach dem Neujahrsplanschen waren die Aktivitäten noch nicht beendet. Eine Gulaschkanone und viele wärmende Getränke lud Teilnehmer und Gäste noch zu einem gemütlichen Vormittag ein. Auch eine Eisschwimmmeisterschaft wurde veranstaltet, dazu konnte auf einer kleinen Rutsche nach Herzenslust geplanscht werden. Rundum eine wieder einmal gelungene Veranstaltung.

Von Knut Hagedorn