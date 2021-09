72-jährige Radfahrerin bei Unfall in Oranienburg verletzt

Oranienburg

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagvormittag gegen 9 Uhr in der Bernauer Straße/Ecke Lehnitzstraße in Oranienburg ereignet. Wie die Polizei mitteilte befuhr eine 50-jährige Seat-Fahrerin die Bernauer Straße und wollte nach rechts in die Lehnitzstraße abbiegen.

Dabei beachtete sie offenbar die auf gleicher Höhe befindliche vorfahrtsberechtigte Radfahrerin nicht, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die 72-jährige Radlerin stürzte und musste anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit und musste an der Unfallstelle gesichert werden.

Von MAZonline