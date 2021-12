84-Jähriger aus Lehnitz um 10.000 Euro betrogen: Polizei sucht mit Phantombild

Lehnitz

Am Montag, den 31. Mai 2021 gegen 14.15 Uhr erhielt ein 84-jähriger Mann aus Lehnitz den Anruf eines bislang unbekannten Mannes. Der Anrufer gab sich nach Polizeiangaben als Sohn des Seniors aus. Der Sohn sollte angeblich einen Verkehrsunfall verursacht haben und sich nun bei einem Anwalt befinden.

Weiter gab der angebliche Sohn an, die Kanzlei nur nach Zahlung einer Kaution in Höhe von 10 000 Euro verlassen zu können. Zwischenzeitlich wurde das Gespräch dann an den vermeintlichen Anwalt übergeben, der dann mit dem 84-Jährigen sprach.

Fünfstellige Summe in Lehnitz an unbekannten Mann übergeben

Der Lehnitzer begab sich zu seiner Bank und hob die geforderte Summe ab. Diese 10 000 Euro übergab er am gleichen Tag gegen 16.30 Uhr vor seinen Haustür an einen unbekannten Mann. Zum Abholer des Geldes konnte ein Phantombild erstellt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Oranienburg

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes oder zur Person selbst geben? Ist er möglicher Weise schon bei anderen Straftaten in Erscheinung getreten? Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Oranienburg unter 03301/85 10 oder jede andere Polizeidienststelle. Die Kriminalpolizei ermittelt weiterhin zu diesem Fall.

Von Stefanie Fechner