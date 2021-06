84-jähriger Oranienburger um fünfstellige Geldsumme betrogen

Oranienburg

Ein 84-jähriger Oranienburger erhielt am Montag (31. Mai) gegen 10.30 Uhr den Anruf eines bislang unbekannten Mannes, der sich als Anwalt ausgab. „Er erklärte, dass der Sohn des 84-Jährigen einen Unfall verursacht hätte“, erklärte Polizeisprecherin Christin Knospe die Betrugsmasche. Nun sollte eine Zahlung in Höhe von 10.000 Euro ausstehen.

Die geforderte Summe übergab der Senior dann am Montagnachmittag an seiner Anschrift an einen Unbekannten. Nachdem sich der Oranienburger am Dienstag (1. Juni) seinen Angehörigen anvertraut hatte, erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Von MAZonline