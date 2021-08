87-Jähriger wird von der Sonne geblendet – drei Menschen werden bei dem Unfall verletzt

Oranienburg

Drei Personen wurden Mittwoch bei einem Unfall in der Berliner Straße in Oranienburg gegen 16.50 Uhr verletzt, als ein 87-jähriger Pkw-Daimler-Fahrer in der Ausfahrt eines Kreisverkehrs Richtung Saarlandstraße nach eigenen Angaben von der Sonne geblendet wurde und daraufhin einen Straßenbaum und eine Laterne touchierte. Die Verletzten mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die beschädigte Laterne wurde durch die Feuerwehr demontiert, das Fahrzeug musste geborgen werden. Es entstand rund 10 000 Euro Sachschaden.

Von MAZonline