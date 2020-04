Oranienburg

Am Mittwochmorgen, 1. April, gegen 7.30 Uhr, verließ der 90-jährige Bewohner einer Seniorenresidenz in der Keithstraße in Oranienburg die Einrichtung. Zuvor übergab er einem Mitarbeiter einen Abschiedsbrief, der vermuten ließ, dass sich der Senior etwas antun möchte. Zu Zeiten der Corona-Krise möchte er für Menschen Platz schaffen, die dringender Hilfe benötigen, als er selbst.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, auch mit Einsatz eines Polizeihubschraubers, war der Mann in der näheren Umgebung nicht aufzufinden. Erst die Ortung seines Handys und ein Gespräch mit dem Sohn des Vermissten brachte Licht ins Dunkle. Es bestätigte sich der Verdacht, dass der Vermisste sich in Berlin-Mitte, vermutlich zur Charité begeben haben könnte, um dort als ehemaliger Arzt zu Zeiten der Corona-Krise den infizierten Menschen zu helfen. Eine Suche durch die Berliner Polizei führte aber auch dort nicht zum Auffinden des Mannes. Erst gegen 16 Uhr kehrte der 90-Jährige selbstständig und wohlbehalten in die Pflegeeinrichtung zurück. Er gab an, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin beim Robert-Kock-Institut gewesen zu sein.

