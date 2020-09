A 10 zwischen Oranienburg und Pankow: Die Vollsperrung im November kommt

Oranienburg

Die vom 8. bis 11. November, und damit an drei Werktagen geplante Vollsperrung der A 10 zwischen den Autobahndreiecken Oranienburg und Pankow wird kommen. Daran führt kein Weg vorbei. So die Quintessenz der vom Landkreis einberufenen „A 10-Konferenz“, zu der am Mittwoch neben Landrat Ludger Weskamp ( SPD) und Dezernent Matthias Rink ( CDU) unter anderem Vertreter der Havellandautobahn GmbH, der DEGES, der Bahn, der Polizei, die Bürgermeister der betroffenen Anrainerkommunen sowie Vertreter des Landtages gekommen waren.

Langer Planungsvorlauf der Bahn verhindert Ausweichtermin am Wochenende

Insbesondere seitens der Deutschen Bahn müsse mit sehr langen Vorlaufzeiten geplant werden, hieß es. Bei Baumaßnahmen seien umfangreiche Abstimmungen an zahlreichen Schnittstellen nötig (neben dem S-Bahn-Verkehr auch im Nah-, Regional- und Fernverkehr). Von teilweise bis zu drei Jahren Vorlaufzeit war die Rede. Kurzfristige Umplanungen und Terminverschiebungen seien dann kaum mehr möglich. Im Falle der Baumaßnahme vom 8. bis 11. November sei eine Terminänderung völlig ausgeschlossen, betonte Christian Morgenroth, Leiter der Koordinierung Betrieb/Bau der DB Netz AG im Regionalbereich Ost, mehrfach.

Aktuell laufen Feinabstimmungen beim Umleitungsverkehr und Vorbereitung von Kommunikationsmaßnahmen

Neben weiteren Feinabstimmungen des Umleitungsverkehrs, mit denen die Belastungen für alle Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich gehalten werden sollen, wird es zeitnah umfangreiche Kommunikationsmaßnahmen geben, hieß es.

