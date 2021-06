A10 bei Birkenwerder: Tanklaster kracht in die Leitplanke

Birkenwerder

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen (8. Juni) gegen 6.30 Uhr der Autobahn 10 zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck in Fahrtrichtung Frankfurt/Oder im Baustellenbereich ereignet. Nach Polizeiangaben ist dort ein 58-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Tanklaster nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. „Wir gehen davon aus, dass der Mann wohl gesundheitlich Probleme hatte“, erklärte Polizeisprecherin Christin Knospe.

Unfall sorgt für erheblichen Stau

Der Lkw beschädigte die rechte Leitplanke auf einer Länge von etwa 30 Metern, das Gespann musste geborgen werden. Der 58-jährige Fahrer wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. In der Folge des Unfalls war der rechte Fahrstreifen blockiert. „Der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet, was über mehrere Stunden für einen erheblichen Rückstau sorgte“, so die Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Hinter der Unfallstelle bildeten sich kilometerlange Staus. Quelle: Statusvier.de

Gegen kurz vor 8 Uhr ereignete sich ganz in der Nähe der ersten Einsatzstelle ein weiterer Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Birkenwerder. „Dort bemerkte offenbar ein Volvo auf der Einfädelspur einen vorfahrtsberechtigten Lkw MAN nicht, so dass es zu einem Zusammenstoß kam“, berichtet Christin Knospe. Beide Fahrzeuge blieben weiter fahrbereit, der Schaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert.

