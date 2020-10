A111: Betonmischer verliert Ladung auf der Autobahn

Stolpe/Hennigsdorf

Infolge unzulänglicher Reinigung nach Beendigung des Entladevorganges verlor am Montagmittag (19. Oktober) auf der A111 zwischen der Anschlussstelle Stolpe und Hennigsdorf ein Betonmischer während der Fahrt Rückstände seiner geladenen Ladung (grobe Betonmischung). Durch das verloren gegangene Ladegut wurde ein nachfolgender BMW im Frontbereich an der Motorhaube und Frontscheibe leicht beschädigt. Der 37-jährige Fahrzeugführer des Lkw war der Auffassung, dass die Reinigung seines Lkw durch den Ladungsempfänger zu erfolgen habe, was hier wohl nicht der Fall war. Am BMW entstand ein Schaden von etwa 150 Euro.

Von MAZonline