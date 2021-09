ADFC Oranienburg: Drei Radtouren zum Saisonende

Oranienburg

Die Radtourensaison des ADFC Oranienburg geht für dieses Jahr zu Ende. Das teilte Ortsgruppenleiter Klaus Leistner mit. „Letztmalig in diesem Jahr bietet der ADFC Oranienburg am kommenden Wochenende Touren an. Es sind drei ganz unterschiedliche Fahrten, also für jeden Geschmack etwas.“

Am Freitag (17. September) startet um 18 Uhr am Bahnhof die letzte Oranienburger Feierabendtour über 20 bis 30 Kilometer. Auf Wünsche der Teilnehmer zu Strecke und Länge wird gern eingegangen. „Diesmal bitte die Lichtanlage am Fahrrad vorher prüfen“, rät der ADFC.

Mit dem ADFC von Oranienburg nach Potsdam

„Am Sonnabend (18. September) um 10 Uhr mit Start am Bahnhof führt eine 65 Kilometer lange Tour bis nach Potsdam, wo uns der Potsdamer ADFC empfängt und geleitet“, so Klaus Leistner. Zunächst werde Hennigsdorf angesteuert, weiter geht immer am Westufer der Havel entlang über Spandau, Kladow und Sacrow zur Landeshauptstadt.

Pausen gibt es in Spandau an einer bekannten Eisdiele sowie an einem Picknickplatz an der Havel. Die Rückfahrt erfolgt per S-Bahn, sofern nicht ein erneuter Streik einen anderen Plan erfordert.

In Oranienburg auf den Spuren außergewöhnlicher Frauen unterwegs

Ebenfalls am Sonnabend um 10 Uhr, jedoch mit Treffpunkt auf dem Schlossplatz, startet die Tour über 20 Kilometer mit dem Thema „Auf den Spuren außergewöhnlicher Frauen in Oranienburg“. Diese Fahrt ist eine Kooperation des ADFC mit der Gleichstellungsbeauftragten von Oranienburg und findet erstmalig statt. Es werden mehrere Orte zu diesem interessanten Thema angefahren. Das Ziel ist die Friedrich-Wolf-Gedenkstätte in Lehnitz. Um eine Anmeldung wird gebeten unter gleichstellung@oranienburg.de .

