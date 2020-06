AGUS-Akademie darf Kenntnisprüfungen für ausländische Pflegefachkräfte durchführen

Oranienburg

Der Bedarf in Deutschland an qualifizierten Pflegekräften ist groß. Ob in Krankenhäusern, in Alten-oder Pflegeheimen, qualifiziertes Fachpersonal wird händeringend gesucht. „Laut einer Prognose werden im Jahre 2030 mehr als 30 Prozent der Bevölkerung in Deutschland über 65 Jahre alt sein“, sieht auch Richard Staar, Betriebsleiter der Oranienburger AGUS-Akademie absoluten Handlungsbedarf in der Gewinnung von neuen Pflegefachkräften. Daher geht der Blick neben der Gewinnung von einheimischen Fachkräften auch ins Ausland. Ein wichtiger Schritt dahingehend ist für den Landkreis Oberhavel eine Mitteilung der Landesaufsichtsbehörde des Landes Brandenburg, die der AGUS Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe Oberhavel GmbH die Erlaubnis erteilt hat, künftig staatliche Kenntnisprüfungen und Anpassungslehrgänge in der Gesundheits- und Krankenpflege für ausländische Pflegefachkräfte aus Drittstaaten, zum Beispiel Philippinen, China oder Brasilien, abzunehmen.

Richard Schaar, Betriebsleiter der AGUS-Akademie. Quelle: Robert Roeske

In Brandenburg gab es bisher nur vier Schulen, die diese Fachkenntnisprüfung durchführen durften, der Oranienburger Standort ist nun die Nummer fünf und der einzige im Landkreis Oberhavel. „Wir steuern in den kommenden Jahren auf einen Pflegenotstand zu, dem muss man entgegenwirken“, beschreibt auch AGUS-Schulleiter Thomas Bode die aktuelle Situation. 112 Schüler sind aktuell in der AGUS-Akademie verteilt in acht Klassen, demnächst sollen nun auch ausländische Kräfte dazukommen. „Die Nachfrage ist groß, wir haben schon viele Bewerbungen erhalten“, freut sich Betriebsleiter Richard Staar. Sechs bis neun Monate soll die Ausbildung zukünftig für die ausländischen Pflegekräfte bis zur Prüfung andauern. „Es sind alles bereits in ihren Heimatländern ausgebildete Pflegekräfte, die nun an die Anforderungen in Deutschland herangeführt werden“, so Thomas Bode.

Fachkräfte sollen in der Region gehalten werden

Sowohl die AGUS-Akademie, wie auch die hiesigen Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegedienstes streben vor allem eine Bindung der Prüflinge an die Region an. „Natürlich wollen wir auch die Geprüften hier im Landkreis behalten, aber das hat bisher gut funktioniert und wird es auch weiterhin“, ist sich Richard Staar sicher.

Von Knut Hagedorn