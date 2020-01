AWU-Chef Manfred Speder: Gute Recyclingquote – aber "Luft nach oben“

Velten

„Der beste Müll ist der, der gar nicht erst anfällt. Stufe eins des Kreislaufwirtschaftsgesetzes: Müllvermeidung“, sagt Manfred Speder. Von seinem Büro in der Hafenstraße aus sieht der Geschäftsführer der in Velten ansässigen Abfallwirtschafts-Union Oberhavel (Awu) unablässig die dunkelblauen Entsorgungsfahrzeuge vom Hof rollen. Auch für die Awu hat am 1. Januar ein neues Entsorgungszeitalter begonnen: Die Mitarbeiter klauben keine Müllsäcke mehr auf, sondern holen den Verpackungsmüll nun in Tonnen ab. Allein deren Verteilung sei bereits „eine Herkulesaufgabe gewesen“, verrät Manfred Speder.

Inzwischen liegt der Fokus der Awu wieder ganz und gar auf der Entsorgung und Wiederverwertung der eingesammelten Rohstoffe. „70 Prozent des Verpackungsmülls wird recycelt“, berichtet Speder. Was nicht recycelt werden kann, wird verbrannt. Energetische Verwertung nennt sich das im Fachjargon, bei der es zu einer Energierückgewinnung kommt. „Wir sind schon gut dabei, aber da ist auch noch eine Menge Luft nach oben", sagt der Awu-Geschäftsführer.

Katharina Pappalardo, Vertriebsleiterin bei der AWU in Velten, mit einer der 75000 Gelben Tonnen aus Oberhavel. Quelle: Nadine Bieneck

Laut zuletztveröffentlichtem Bericht des Umweltbundesamtes steigt der Pro-Kopf-Verbrauch von Verpackungsmüll in Deutschland weiter an. 107 Kilo seien es Jahr 2017 pro Einwohner gewesen, neuere Datenerhebungen gibt es noch nicht. „Das Konsumverhalten der Menschen hat sich in den vergangenen Jahren gravierend verändert. Damit steigt auch die Müllerzeugung“, weiß Speder. Der rapide wachsende Online-Versandhandel, der Boom von „Essen-to-Go“ und immer mehr Single-Haushalte, die in der Summe mehr Müll produzieren als Mehr-Personen-Haushalte, seien nur einige Ursachen für die Müllexpansion. Umso wichtiger, so Speder, sei die Rückführung des recycelten Materials in den Ressourcenkreislauf. Das jedoch sei gar nicht immer so einfach. „Rohmaterial hat natürlich eine bessere Qualität. Bei niedrigen Rohölpreisen ist es dann auch noch billiger als Recyclingmaterial.“ Dennoch: „Wir bleiben dran", verspricht der Awu-Chef.

Von Nadine Bieneck