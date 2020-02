Ab 1. Juli 2020 in Oberhavel: Die Biotonne kommt

Der Startschuss zur Benutzung der Biotonne fällt am 1. Juli 2020. In diesen Tagen erhalten die Grundstückseigentümer vom Landkreis Oberhavel die Anschreiben mit allen relevanten Informationen zur freiwilligen Einführung der Bioabfallsammlung mittels Biotonnen. Die Haushalte können selbst entscheiden, ob sie die Tonnen nutzen wollen oder nicht. Rückmeldungen an die Abfallwirtschafts-Union Oberhavel (Awu), die die Tonnen verteilt und regelmäßig entleert, über die Bestellung oder Abbestellung einer Tonne müssen bis spätestens zum 13. März 2020 bei der Awu eingegangen sein. Ab Ende April ist schließlich die Verteilung der Tonnen an die Haushalte geplant.