Oranienburg

Auch in diesem Jahr findet der beliebte Kunst-und Design-Weihnachtsmarkt im Oranienwerk statt. Neu ist, das der Markt an drei Tagen geöffnet sein wird.

Der Auftakt ist am Freitag, 20. Dezember. Ab 19 Uhr kann man über den Markt schlendern und die ersten Kostbarkeiten sichern. Ebenfalls findet am Freitagabend zwischen 18 und 20 Uhr das 17. FreiSingen im Kultursaal statt. Am Sonnabend ist der Markt von 13 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Für die hauseigenen Oranienwerk-Veranstaltungen können Geschenk-Gutscheine erworben werden.

Von MAZonline